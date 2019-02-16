General Tenzen Yamauchi, Sekiro'daki Zorlu Düşmanımız Olacak

Sekiro: Shadows Die Twice için çıkış zamanı yaklaştıkça, yeni videolarla karşılaşmaya da devam ediyoruz. Sony Interactive Entertainment ve Activision, FromSoftware stüdyosunun yeni oyunu için yeni bir fragman yayınladılar. Oyundaki yeni bir düşmanımız ortaya çıktı: General Tenzen Yamauchi.

E3 2018 fuarındaki duyurusundan bu yana yayınlanmış olan oynanış videoları ve fragmanları ile Sekiro: Shadows Die Twice oyununun, hem oynanış sistemine, hem ziyaret edeceğimiz mekânlara, hem de düşmanlarımıza dair birçok bilgi edinmiştik. Corrupted Monk ve Gyoubu Masataka Oniwa ise, senaryo sırasında karşılaşacağımız ve başımızı epey ağrıtacakları her hallerinden belli olan iki bölüm sonu düşmanımız olacak. Bir diğeri ise yakın bir zaman önce yayınlanan bir fragman ile General Tenzen Yamauchi olarak ortaya çıktı.

Fragmanın oldukça kısa olduğunu söylememiz gerekiyor. Ne var ki, oldukça kısa olmasına rağmen bir o kadar etkili. Ana karakterimizin ustasını kaçıran Asahina klanından olan General Tenzen Yamauchi, iri cüsseli olmasına rağmen kendisinden beklenmeyecek kadar da seri. Bu serilik, bizleri çok çetrefilli bir savaşın beklediğine de işaret oluyor. Aynı zamanda da gelen atakları savuşturmada ne derece başarılı olduğumuzun da bir nevi testi olacak.

