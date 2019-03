Generation Zero İnceleme Puanları Yayınlandı

Çıkışını uzun zamandır beklediğimiz Generation Zero, geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan oyun için inceleme puanları yayınlandı. Bakalım beklenen sürenin sonunda karşımızda nasıl bir Generation Zero var?

Sürekli olarak Just Cause serisi ile gündeme gelen Avalanche Studios, geçtiğimiz sene içerisinde Generation Zero isimli farklı bir oyunun duyurusunu yapmıştı. Oldukça ilgi uyandırıcı bir yapısı olan oyun, dikkatleri de kısa sürede üzerine çekmeyi başarmıştı. 1980'li yıllardaki İsveç topraklarında geçen konusu ile bizi geçmişe götüren oyun, kırsal bölgelerin robotlar tarafından istila edilmesiyle patlak veren olayları anlatıyor. İster tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak arkadaş(lar)ınızla oynayabileceğiniz Generation Zero, oynanış olarak keyifli vakit geçirmenin sözünü verir gibiydi ama görünen o ki kazın ayağı hiç de öyle değilmiş.

Yayınlanan incelemelerin genelinde, oyunun iyi yönleri olarak görselliğin iyi bir seviyede ve kooperatif olarak oynandığında eğlenceli oluşu, geçtiği dönemin atmosferini iyi bir şekilde yansıtışı, gerçekleşen çatışmaların hiçbirinin de önceden hazırlanmış olmaması gösterilirken, teknik sorunlardan geçilmemesi, açık dünyasının oldukça geniş olmasına rağmen bir o kadar boş olması, tek başına oynandığında kısa sürede kendisini tekrar eder hale gelmesi, araştırma görevlerinin amaçsız oluşu ve envanter sistemiyle ilgili büyük yönetim sorunlarının yaşanıyor olması da eksi yönleri arasında yer alıyor.

Generation Zero için yayınlanmış olan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Generation Zero İnceleme Puanları

Cultured Vultures - 5.5 / 10

Destructoid- 2.5 / 10

DualShockers - 3.5 / 10

Game Informer - 5 / 10

Gameblog.fr - 4 / 10

GameCrate - 5.75 / 10

God is a Geek - 8.0 / 10

Hooked Gamers - 3.0 / 10

IGN - 4.0 / 10

IGN Spain - 5.5 / 10

JeuxActu - 7 / 20

Multiplayer.it - 5.0 / 10

PC Gamer - 67 / 100

PC Games - 5 / 10

PlayStation LifeStyle - 6.5 / 10

Push Square - 3 / 10

The Games Machine - 6 / 10

The Indie Game Website - 7 / 10

Vandal - 6.3 / 10

Wccftech - 5 / 10

Bu arada bildiğiniz gibi Avalanche Studios şu sıralarda id Software ile RAGE 2 oyununun geliştirilmesine de devam ediyor. Generation Zero oyununun açık dünyası ile ilgili şikayetlerden sonra, RAGE 2 oyununun açık dünyası ile ilgili endişelenmeye başlamadık değil. Bunun nedeni ise Avalanche Studios'un bu oyunun açık dünyası ile ilgileniyor oluşu.