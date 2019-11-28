Generation Zero'nun Alpine Unrest Genişletme Paketi Yayınlandı

Just Cause serisi, Mad Max ve son olarak RAGE 2 ile tanıdığımız Avalanche Studios tarafından geliştirilmiş olan Generation Zero, geçtiğimiz senenin Ekim ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Genel olarak pek fazla beğeni toplayamayan oyun için senaryo odaklı bir genişletme paketi yayınlandı. Generation Zero: Alpine Unrest adı altında yayınlanan genişleme paketi, bütün platformlarda satın alınabilir.

Orijinal oyunda yaşananlardan sonra hikayeyi genişletecek olan Generation Zero: Alpine Unrest ile ana karanın açıklarındaki Himfjall adasına gideceksiniz. Önceden popüler olan kayak merkezinin yer aldığı bu adada, keşfedilecek birçok yeni bölge ve yer olacak. Bu yerlerde de tahmin edebileceğiniz üzere yeni toplanabilir eşyalar ve yeni başarımlar sizi bekleyecek.

Oyuncuları bekleyecek olan yeni hikaye görevlerinin yanı sıra grubunuzun dışında ilk defa sizin gibi hayatta kalmayı başarmış olan başka bireyler ile karşılaşacak ve makinelere karşı birlikte çalışacaksınız.

Avalanche Studios tarafından yapılan açıklama ile oyuna Apocalypse sınıfından olup da alev makinesi ile donatılmış avcılardan biyokimyasal makineli tüfekli koşuculara kadar çeşitlilik gösteren yeni makineler bu yeni genişletme paketiyle oyuna eklenecekler. Ayrıca KVM 89 Squad Otomatik Silah ve KVM 59 Makineli Tüfek gibi yeni silahlar oyuncuların kullanımına sunuluyor.

Generation Zero: Alpine Unrest için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.