Generation Zero'nun Çıkış Fragmanı Yayınlandı

İsveç menşeli Avalanche Studios, Just Cause 4 sonrasında 26 Mart 2019 tarihinde de Generation Zero ile karşımıza çıkacak. Sekiz gün kala geliştirici stüdyo tarafından oyunun çıkış fragmanı yayınlandı.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak oyunun konusu, 1980'li yıllardaki İsveç topraklarında geçiyor. Kırsal bölgelerin robotlar tarafından istila edilmesiyle olaylar patlak veriyor. Kooperatif oynanışın desteklendiği oyunda isterseniz tek başınıza oynayarak yaşam savaşı verirken, aynı zamanda da yaşanan olayın gizemini çözmek durumunda kalacaksınız. Elinizdeki silahları, yeteneklerinizi ve ekipmanlarınızı koordineli olarak kullanıp, gerektiğinde cephane tasarrufu için tuzaklar kurarak düşmanlarınızı ortadan kaldırmaya çalışacaksınız.

Apex motorunun kullanıldığı oyunda tam bir gece-gündüz geçişinin yaşanmasının yanı sıra hava koşulları da aniden değişecek. Bu da tabii ki yapacağınız stratejide değişikliğe gitmenizi gerektirecek.

Bugün itibarıyla yayınlanmış olan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!