Genleri Değiştirilmiş İlk Bebeklerin Çin'de Doğduğu Doğrulandı

Yaklaşık bir ay önce Çin’de bir bilim adamının gözetim altına alınmasıyla gün yüzüne çıkan genetiği değiştirilmiş bebek doğumu, bugün Çinli yetkililer tarafından doğrulandı. Kasım ayında tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA'larında HIV virüsüne karşı bağışıklık sağlayan bir değişiklik yaptığına yönelik iddialarının gerçeği yansıttığı belirtildi.

Kasım ayında, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Shenzen kentinden beklenmetik bir açıklama gelmiş ve He Jiankui isimli bir bilim insanı, dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerin tüp bebek yöntemiyle doğduğunu iddia etmişti. He, bebeklerde HIV virüsünün hücreye girmesine izin veren bir proteini oluşturan CCR5 genini devre bıraktığını belirtmişti.

Bilim insanının yaptığı açıklamanın ardından Çin hükümeti He Jiankui’yi göz hapsine almış ve üniversitedeki odasından çıkması engellenmişti. He göz hapsinde tutulurken yürütülen soruşturma sonuçlandı ve bilim insanının açıklamaları resmen doğrulandı. Çalışma üzerinde yapılan soruşturmada bebeklerin genetiğinin gerçekten değiştirildiği, ancak He'nin yasalara aykırı hareket ettiği öğrenildi. Soruşturmacılardan gelen açıklamada "Bilim insanı yabancı personelin de aralarında bulunduğu bir ekip kurdu ve yasalara aykırı olarak insan geni üzerinde değişiklik yapmak için güvenli olmayan bir teknoloji kullandı" ifadeleri kullanıldı.

He iki yıl boyunca araştırmalarında etik incelemeler sırasındaki sonuçlarda sahtecilik yaparak, deneyini 8 çift üzerinde gerçekleştirdi. Deneyleri sonucunda iki hamilelik yaşandı. Annelerden biri Luna ve Nana isimli ikizleri doğurdu, diğer anne ise hâlâ hamile ve gözetim altında.