Genshin Impact, Fontaine Bölgesinin Tanıtım Tarihini Açıkladı!

Genshin Impact, merakla beklenen 4.0 sürümünü nihayet tanıttı. Çıkış tarihi onaylandı ve bazı heyecan verici detaylar ortaya çıktı. Genshin Impact'in canlı Twitch yayınında oyunun yeni sürümüyle ilgili bilgiler verildi.

Keşfedilmeyi bekleyen yeni Fontaine bölgesinin nasıl bir yer olacağı, yeni karakterlerin hangi özelliklere sahip olacağı bu canlı yayında açıklandı. Genshin Impact 4.0 Özel Programı, oyuncuları daha da heyecanlandırdı.

Genshin Impact, Fontaine bölgesini 16 Ağustos'ta tanıtacak.

Fontaine Bölgesi ve Yeni Karakterler

Fontaine bölgesinin Fransa'dan ilham alınarak oluşturulduğu ortaya çıktı. Buna göre bölgenin sularla çevrili olacağı netleşti. Öyle ki; Genshin Impact bu sayede ilk su altı macerasını da tanıtmış olacak. Oyuncular su altı keşiflerine ve savaşlarına katılabilecek, dalış mekaniği sayesinde maceranın bir parçası olabilecek.

Oyuncuların haritanın belirlenmiş su altı bölümlerinde karakterlerini kontrol etmelerine olanak sağlayacak yeni sürümde, keşfedilecek çok sayıda yeni arazi olacak. Gelelim oyundaki yeni karakterlere. Oyuncular üç yeni oynanabilir karakter ile tanışacak: Lyney, Lynette ve Freminet.

Bu üç kız kardeşin en büyüğü olan Lyney, beş yıldızlı bir okçu. Düşmanlara daha fazla zarar verebilecek ok kullanma yeteneği, havai fişekleri silahlandırabilmesi ve savaş sırasında şekil değiştirebilmesi gibi özellikleriyle oyuncuların çok seveceği bir karakter.

Kardeşlerin ortancası Lynette, dört yıldızlı bir Anemo kılıcı kullanıcısı. Düşmanları işaretleme ve hasar verme yeteneklerine sahip. Savaşlarda çağrı yapabilir ve düşmanlarla alay edercesine savaşabilir.

En küçük kardeş Freminet de tıpkı ablası Lynette gibi dört yıldızlı bir karakter. Savaşta kil taşlarını ve dondurucu Cryo saldırılarını tercih ediyor. Bu üç karakteri tanımak ve Fontaine'i keşfetmek isteyen oyuncular, Genshin Impact'in yeni sürümünü mobilde, PS4 ve PS5'te oynayabilir.

Siz yeni bölge ve karakterler hakkında ne düşünüyorsunuz. Yorumlarda buluşalım.