Geoff Keighley, The Game Festival Duyurusunu Gerçekleştirdi

Yılın bir diğer önemli şovu olan The Game Awards 2019 için artık sayılı saatler kaldı. 13 Aralık 2019 Cuma günü, yani yarın TSİ 04:30 sırasında başlayacak. Geoff Keighley, daha önceden yaptığı bir Twitter paylaşımında bu yılın The Game Awards şovunun özel bir şekilde kutlanacağının işaretini vermişti. Heyecanlı bekleyiş sürerken sürpriz bir şekilde The Game Festival duyurusu gerçekleştirildi.

Peki The Game Festival tam olarak ne oluyor? Bize faydası nedir? The Game Awards 2019 kapsamındaki program boyunca seçili oyunları Steam üzerinde ücretsiz olarak deneyebilmeniz mümkün olacak. Ancak bunlar zaman sınırlı demolar olacaklar. Bugün TSİ 21:00 sıralarında başlayacak ve 14 Aralık 2019 Cumartesi günü TSİ 21:00 sıralarında sona erecek. Yani kırk sekiz saatlik bir süreniz olacak. Listede de System Shock dahil toplamda on üç oyun bulunuyor:

Acid Knife (Powerhoof)

Carrion (Phobia / Devolver Digital)

Chicory (Greg Lobanov)

The Drifter (Powerhoof)

Eastward (Pixpil / Chucklefish)

Haven (The Game Bakers)

Heavenly Bodies (2pt Interactive)

Moving Out (SMG Studio / Devm Games / Team17)

Röki (Polygon Treehouse / United Label)

SkateBIRD (Glass Bottom Games)

Spiritfarer (Thunder Lotus)

System Shock (Nightdive Studios)

Wooden Nickel (Brain&Brain)

13 Aralık 2019 Cuma günü TSİ 04:30 sıralarında başlayacak olan The Game Awards 2019, Youtube, Twitch, Mixer, Facebook ve Twitter üzerinden izlenebilecek.