Geoff Keighley, Xbox Games Showcase Öncesi Şov Düzenleyecek

Geoff Keighley, Xbox Games Showcase öncesi şov düzenleyeceğini duyurdu. Twitter üzerinden yapılan paylaşıma bakılırsa, şov TSİ 18:00 sıralarında düzenlenecek.

Uzun zamandır beklediğimiz Xbox Games Showcase yayını önümüzdeki hafta gerçekleşecek. 23 Temmuz 2020 Perşembe günü TSİ 19:00 sıralarında başlayacak olan yayını büyük bir sabırsızlık ile bekliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde heyecanı biraz daha arttırmak isteyen Microsoft cephesinin önemli isimlerinden olan Xbox Oyun Pazarlama Yöneticisi Aaron Greenberg, yaptığı açıklama ile yayının bir saat civarı bir uzunluğu olacağını söylemişti. Dahası ise sadece oyunlara odaklanılacağı ve Xbox Series X konsolunun kendisine değinilmeyeceğini de sözlerine eklemişti. Halo Infinite oyununun hikaye moduyla ilgili gösterimin yanı sıra, Xbox Game Studios bünyesinde geliştirilen oyunların tanıtımları yapılacak ve yeni haberler alacağız. Tabii ki olası sürprizlere de hazırlıklı olmak lazım.

Xbox Games Showcase Öncesi Şov Duyuruldu

Oyuncular olarak Xbox Games Showcase yayınını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz ama öncesinde, girizgah tadında bir şov da bizi bekliyor olacak. Hem The Game Awards hem de Summer Game Fest sunucusu Geoff Keighley, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Xbox Games Showcase yayınının hemen öncesinde yapacağı şovu duyurdu.

TSİ 18:00 sıralarında başlayacak olan şovu, istediğiniz takdirde Youtube üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz. Keighley henüz pek bir detay vermiş değil ama dünya genelinde yeni ilk gösterimlerin yapılacağı söyleniyor. Bunlar muhtemelen büyük duyurular olmayacaktır ama ilgi çekici olacağını tahmin edebiliriz. Ek olarak mevcut geliştirilme aşamasında olan Xbox oyunları hakkında bazı güncel bilgiler de paylaşılabilir gibi görünüyor.

Şovun başlamasına yakın bir zamanda daha fazla detay öğreneceğimizi düşünüyoruz. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.