George R.R. Martin’in Süper Kahraman Evreni Dizi Oluyor!

George R.R. Martin’in 27 kitaptan oluşan süper kahraman evreni Wild Cards dizi oluyor!

Çoğu insan George R.R. Martin’i A Song of Ice and Fire romanına dayanan Game of Thrones dizisinden tanıyor; ancak bu ABD’li yazarın yarattığı evrenlerden sadece biri.

Hollywood Reporter ’a göre dijital yayın platformu Hulu, Martin‘in yaratımında ve üretiminde kilit bir rol üstlendiği, 27 kitaplık dev süper kahraman evreni Wild Cards’ın dizi uyarlaması için Universal Cable Productions (UCP) ile anlaşmaya çok yakın.

NBC Universal çatısı altında faaliyet gösteren UCP, ağustos ayında Wild Cards serisinin antoloji ve mozaik romanlarının haklarını satın almıştı.

1987 yılından bu yana yayınlanan seride Martin’in yanı sıra, Carrie Vaughn, Walter Jon Williams, Melinda M. Snodgrass, Edward Bryant, Lewis Shiner, Stephen Leigh ve Sage Walker’ın imzası bulunuyor.

Hulu, masadan istediği şekilde kalktığı takdirde sektördeki rakipleri ile mücadele gücünü önemli oranda artıracaktır. Nitekim Wild Cards serisi, Netflix’in Narnia Günlükleri evrenine dayanan yeni projesi ve Amazon’un merakla beklenen Lord of The Rings dizisiyle rekabet edebilecek kalitede bir içeriğe sahip.

Wild Cards’ın konusundan kısaca bahsetmek gerekirse; ölümcül bir uzaylı virüsü 1946’da dünyamıza yayılıyor ve insanlığın gezegendeki varlığını bitirme noktasına geliyor. Virüs bulaşan insanların yüzde 90’ı ölürken, yüzde 9’u mutasyona uğruyor ve bunlara Joker deniyor. Kalan yüzde 1’lik kesim ise insan görünüşlerini koruyor, ancak As olarak adlandırılan süper güçlü varlıklara dönüşüyor.

Wild Cards’ın dizi uyarlamasında, Martin’in sağ kolum dediği ve projenin başına geçirdiği Melinda Snodgrass kilit rol üstlenecek. Snodgrass’ın özgemişinde, Odyssey 5, The Outer Limits, SeaQuest DSV ve Star Trek: The Next Generation gibi başarılı diziler bulunuyor.

Projeyle ilgili detaylar gün yüzüne çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!