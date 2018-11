Gerard Butler’ın Evi Kaliforniya’daki Yangında Kül Oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kaliforniya’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele ediyor. Hollywood’un ünlü aktörü Gerard Butler, alevlere teslim olan evinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Kaliforniya, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birisiyle karşı karşıya. Aralıksız bir şekilde devam eden ve bir türlü kontrol altına alınamayan yangınlarda yüzlerce ev kül olurken, 31 kişi de hayatını kaybetti.

300 Spartalı, Not: Seni Seviyorum ve Adalet Peşinde gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız ünlü aktör Gerard Butler, yangınlardan etkilenen insanlardan bir tanesi oldu.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU