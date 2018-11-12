Gerard Butler’ın Evi Kaliforniya’daki Yangında Kül Oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kaliforniya’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele ediyor. Hollywood’un ünlü aktörü Gerard Butler, alevlere teslim olan evinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Kaliforniya, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birisiyle karşı karşıya. Aralıksız bir şekilde devam eden ve bir türlü kontrol altına alınamayan yangınlarda yüzlerce ev kül olurken, 31 kişi de hayatını kaybetti.

300 Spartalı, Not: Seni Seviyorum ve Adalet Peşinde gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız ünlü aktör Gerard Butler, yangınlardan etkilenen insanlardan bir tanesi oldu.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU — Gerard Butler (@GerardButler) 11 Kasım 2018

Malibu’daki evinin fotoğrafını kişisel Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan İskoçyalı oyuncu, “Tahliye edildikten sonra Malibu’daki evime döndüm. Kaliforniya için kalp kırıcı bir zaman. Her zaman olduğu gibi itfaiyecilerin cesaretinden ve fedakarlığından ilham aldım” ifadelerini kullandı.

Kaliforniya yangınlarının mağdur ettiği tek ünlü isim Gerard Butler değil. Doctor Strange ’in yönetmeni Scott Derrickson, Twitter’dan evinin son halini paylaşarak, kendisine destek olan insanlara teşekkür etti. Yangından etkilenenler arasında Kim Kourtney, Khloe Kardashian, Cher, Lady Gaga ve Miley Cyrus gibi ünlüler de bulunuyor.

Kaliforniya eyaletini etkisi altına alan yangında, ünlü bilim kurgu dizisi Westworld ’ün çekildiği Paramount Ranch ulusal parkı dahil olmak üzere 7 binden fazla yapı hasar gördü.

450 kilometrelik bir alana ulaşan yangın, 31 can kaybıyla eyalet tarihinin en çok ölüme yol açan yangını olarak tarihe geçti.