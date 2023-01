Gerard Piqué Shakira'nın İntikam Şarkısıyla Dalga Geçti

Yakın zamanda emekliliğini açıklayan, Barcelona'nın efsanevi futbolcularından olan Gerard Piqué, yaklaşık olarak 12 yıldır dünya çapında ünlü şarkıcı Shakira ile birlikteydi. Geçtiğimiz yaz Piqué'nin kendisini aldatması sebebiyle birlikteliklerini sonlandıran Shakira, yakın zamanda çıkardığı Out of Your League şarkısıyla eski sevgilisine giydirdi.

Şarkının dünya çapında büyük sükse yaratmasının ardından ünlü futbolcudan yanıt gecikmedi. Piqué, katıldığı bir programda Shakira'nın göndermelerine cevap verdi.

"Casio Muhteşem Bir Saat, Ömür Boyu Kullanırsın"

Gerard Piqué'nin kendisini aldatmasıyla ilgili sözler barındıran Out of Your League şarkısında Shakira'nın "Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin." sözleri dikkat çekti.

Gerard Piqué ise katıldığı programda Casio ile sponsorluk anlaşması imzaladığını söyleyerek, "Casio muhteşem bir saat, ömür boyu kullanırsın." dedi.

Yalnızca iki gün içerisinde 97 milyon dinlenmeye ulaşan şarkının ardından ikili arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.