Gerçek 1 Petabayt SSD için Tarih Verildi: Depolamanın Sınırları Zorlanıyor

Mevcut durumda kullandığımız bilgisayarlarda, en azından pek çoğumuz için, 1 Terabayt boyutundaki bir depolama kapasitesi yeterli oluyor. Öte taraftan Nimbus Data sınırları zorlamayı ve 1 Petabayt SSD ile müşterilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

1 Petabayt SSD Ne Kadar Büyük?

Eğer 'Petabayt' terimine pek yakın değilseniz bu boyutun gerçekte ne kadar büyük olduğunu şekilde özetleyelim:

- 1 Petabayt = 1,024 Terabayt

- 1 Petabayt = 1,048,576 Gigabayt

Bunu gündelik yaşama uygun bir şekilde anlamak isterseniz Grand Theft Auto V üzerinden ilerleyebiliriz. Yaklaşık 94 GB dosya boyutuna sahip olan bu oyunu 1 Petabayt'lık bir SSD'e tam 10,920 kez yükleyebilirsiniz.

Nimbus Data tarafından yapılan açıklamaya göre gerçekten 1 Petabayt kullanılabilir alana sahip olan SSD ile 2023 yılında karşılaşmamız oldukça mümkün gibi gözüküyor. Tabii 100 TB SSD için yaklaşık 40,000 dolar isteyen şirketin 1 PB SSD için 400,000 dolar isteyebileceğini düşünebiliriz. Bu da ülkemizin mevcut kuru ile yaklaşık 2,800,000 TL yapıyor.

Öte taraftan az önce de bahsettiğimiz gibi bu depolama birimi gündelik kullanıcılar için değil tamamen kurumsal çözüm odaklı geliştiriliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evinizde kullanmakta olduğunuz depolama birimlerinin kapasiteleri ne kadar? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.