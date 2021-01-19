Gerçek Dünyayı Korku Oyununa Çeviren Proje Yok Artık Dedirtiyor

Gerçek dünyada korku oyunu oynamak herhalde her oyuncunun isteyeceği bir çalışma olurdu. Yaklaşık 2017 yılından bu yana geliştirilen Project Mara isimli oyun gerçek bir hikayeye dayanarak tamamen gerçek bir apartman dairesinde geçecek.

Hellblade: Senua's Sacrifice'ın geliştiricisi Ninja Theory tarafından oyun dünyasında bir ilki başaracak olan Project Mara; zihinsel sağlık sorunlarına odaklanıyor, ancak tamamen gerçek bir modern dünyada.

Project: Mara'yı ilk olarak geçen yılın başlarında gördük, fakat -Senua'ya benzer olsa da- "zihinsel terör" deneyimi hakkında fazla bir şey duymadık. Son geliştirmenin bir parçası olarak sunulan yeni bir bakış videosunda ise Mara'nın titizlikle oluşturulmuş ortamları gözler önüne serildi.

Stüdyonun geliştirme günlüğünün üçüncü bölümü sayesinde Project: Mara'nın arkasındaki bazı veriler ortaya çıktı. Harika haber şu ki, oyunun tamamı gerçek bir kopyası olan apartman dairesinde yer alacak.

Ninja Theory'den yaratıcı yönetmen Tameem Antoniades tarafından anlatılan yeni bakış videosu, bir yıl önce gösterilen daireyi gerçeğine bağlı kalarak yeniden üretildiğini ortaya koyuyor.

Bunun için alanında uzman firmalarla işbirliği yapıldı ve ayrıca ahşap veya metal gibi dokuların dijital çeviri işlemleri gerçekleştirildi. En nihayetinde ise tüm hikayenin gerçekleşeceği evin neredeyse aynı görüntüsünü elde etmeyi başardılar.

Gerçek apartman dairesini korku oyununa çevirdiler

Ninja Theory sanat ekibi gerçek bir apartman dairesi kullanarak duvarlardan, zeminlerden ve diğer nesnelerden çok sayıda örnek aldı. Bu referanslarla birlikte malzemeler yeniden yaratıldı ve olabildiğince gerçekçi hale getirmek için prosedürel gölgelendiriciler ve detay haritaları oluşturdu.

Antoniades, "Bir malzemeye bu kadar yaklaştığınızda gerçekliği elde edemezsiniz" dedi ve şöyle devam etti: "Uzaktan düz görünen şeyler 3D hale getirildi. Ayrıntıları görmeye başlıyorsunuz, kenarları görmeye başlıyorsunuz, kenar tüylenmelerini görüyorsunuz, kir görüyorsunuz. 3D halinde olan her türlü materyali görüyorsunuz."

Bilmeyenler için Project: Mara oyunu konsol ve PC için geliştirilen korku temalı gerçek bir hikayeye dayanacak. Zihnin üretebileceği dehşetlere katlanacak genç bir kadına yer verilen oyunda, bu sorunlardan muzdarip olan çok sayıda kişiyle çalışıldığını belirtelim.

Olabildiğince gerçekçi grafikleri ve etkileyici korku temasıyla oyun dünyasında bir ilki deneyen firmanın, oyuncuları da bir hayli meraklandırdığını söylemek gerekiyor.