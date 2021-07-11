Gerçek Evim Dolandırıcılığı: Yüz Milyonlarca Liralık Vurgun!

Gerçek Evim dolandırıcılığı gün yüzüne çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) tasfiye kararı aldığı firmalardan bir tanesi olan Gerçek Evim'in büyük bir saadet zinciri sisteminin parçası olduğu tespit edildi.

Gerçek Evim Dolandırıcılığı Binlerce Kişiyi Mağdur Etti

BDDK, geçtiğimiz hafta faizsiz ev ya da araba edindiren 21 şirketin tasfiye sürecine alındığını duyurmuştu. Listede "Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv AŞ" isimli firma da yer aldı. Aktarılan bilgilere göre şirket, 28 Ekim 2020 tarihinde 15 milyon lira sermaye ile kuruldu.

Çeşitli şehirlerde 31 şubesi bulunan Gerçek Evim'in yönetimine geçtiğimiz gün 6 kişilik tasfiye memuru atandı. Şirkete atanan memurlar, firmanın varlığına göre para yatıran kişilere ödeme gerçekleştirecek. Tasfiye sürecine başlanan şirkete ilişkin ayrıntılar ise oldukça dikkat çekiyor. Gerçek Evim'in saadet zinciri yöntemi ile çalışan SAS Holding'e bağlı olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'teki habere göre 13 bin 105 kişi SAS Holding'e para yatırdı. Bu kişilerden toplanan para miktarının toplamda 600 milyon TL civarında olduğu belirtildi. Şirket, insanlara yüksek kâr payı vaadinde bulundu. Böylece sistem çok hızlı bir şekilde büyüdü. Bunun sonucunda binlerce kişi Gerçek Evim dolandırıcılığı yüzünden mağdur oldu.

SAS Holding'e para yatıran kişilere aylık yüzde 10 seviyesinde kâr payı ile ödeme yapıldı. Yani 100 bin TL yatıran bir kişi aylık 10 bin TL ödeme aldı. Tıpkı diğer saadet zinciri sistemlerinde olduğu gibi sistemde yer alan kişilere ilk aylarda düzenli olarak ödeme yapıldı.

Ödemelerin düzenli bir şekilde yapıldığını gören kişiler yatırdığı miktarın çok daha fazlasını yatırmaya başladı. İnsanların amacı ise daha fazla para kazanmaktı. Bu mağdurlardan bir tanesi olan Metin G., İstanbul'da bir marketin kasap reyonunda çalışıyor.

Sisteme ilk olarak geçtiğimiz aralık ayında 45 bin TL yatırarak katılan Metin G., aylık 4 bin 500 TL miktarındaki ödemesini 2021 yılının ocak ayında almaya başladı. 45 bin TL tutarındaki ilk yatırımı bankadan kredi çekerek yapan Metin G., ödemelerin düzenli olarak yatırıldığını görünce nisan ayında 70 bin TL daha kredi çekti.

Metin G.'nin hayali toplam 115 bin TL yatırım ile aylık 10-11 bin TL kâr payı elde etmekti. Haziran ayında yaklaşık olarak 11 bin TL kâr payı alan Metin G.'nin hayali, firmada gerçekleşen cinayet ve ardından yaşanan intihar nedeni ile alt üst oldu. Metin G., şimdi ise aylık 6 bin 500 TL tutarındaki krediyi nasıl ödeyeceğini düşünüyor.

Sisteme yüklü bir miktarda para yatıran ve ismini açıklamak istemeyen başka bir mağdur, "Şirketin Ataşehir’deki merkezine parayı elden götürdüm. Gittiğimde bir saat sıra bekledim. Bildiğiniz kuyruk vardı. Binanın alt katında, bankalarda olduğu gibi 4-5 ayrı vezne vardı. Sırada, benim gibi bekleyen doktor, polis, uzman çavuşlar da vardı" sözlerini kullandı.

Aktarılan bilgilere göre taksi plakasını, otomobilini ve dükkanını satıp şirkete para yatıran kişiler var. Ayrıca bir dönem Galatasaray'da oynayan M. K. isimli bir kişinin de para yatıran isimler arasında yer aldığı belirtildi.

SAS Holding'de kurucu isimlerin yanı sıra yönetimde yer alan isimler de oldukça yüksek miktarlarda haksız kazanç elde etti. Öyle ki 4 yıl önce market reyonunda çalışan Mahmut B., geçtiğimiz ay üyelerin yer aldığı WhatsApp grubuna 2 milyon TL değerinde Ferrari California marka otomobil satın aldığını yazdı.

Paylaşılan bilgilere göre yönetimdeki 7 kişi, binlerce insanın sisteme para yatırmasını sağladı. Bu 7 kişinin aylık kazancının 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değiştiği ortaya çıktı.

SAS Holding Cinayet ve İntihar Olayları ile Gündeme Gelmişti

SAS Holding'te yönetici olan Sibel Koçan'ın arabasındaki 10 milyon TL'yi almak isteyen silahlı kişiler, Koçan'ı öldürdükten sonra çantadaki 3,5 milyon TL'yi alıp kaçmıştı. Silahlı kişilerin sisteme para yatıran kişiler olduğu ortaya çıkmıştı. Cinayetin ardından 8 kişi tutuklanmıştı. Gerçekleşen cinayeti öğrenen Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın ise bir binadan atlayarak intihar etmişti.

Sisteme para yatıran kişiler, çeşitli illerde savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İstanbul'da kalabalık bir grubun da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmma hazırlığında olduğu belirtildi.