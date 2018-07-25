Gerçek Hayatta Iron Man Olmanın Bedeli 2 Milyon Lira

Bugüne kadar Iron Man gibi giysiler giyerek havada süzülmek ve kendinizi süper kahraman gibi hissetmek istediniz mi? Richard Brownings tarafından geliştirilen, 446 bin dolar yani 2.1 milyon lira değerindeki jetpack destekli kıyafet bugün itibarıyla satışa çıktı.

Üstünde beş jet motoru barındıran, 3D yazıcılarla basılan iskeleti olan ve kaskının camından yakıt bilgisi ve buna benzer bilgiler verebilen kıyafet, ilk tanıtıldığında Iron Man zırhı olarak adlandırılmıştı. Gerçek hayatta kullanılan süper kahraman zırhının fiyatıysa 446 bin dolar olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık merkezli Gravity Industries tarafından geliştirilmeye başlanan kıyafet, ilk tanıtıldığında oldukça basit özellikler içeriyordu. Buna rağmen zırhın mucidi Richard Browning, aradan geçen bir yıl içerisinde önemli değişiklikler yaptıklarını ve kıyafeti daha teknolojik hale getirdiklerini söyledi. Digital Trends’a konuşan Brownings, “Katıldığımız etkinliklerden çok şey öğrendik ve 2017’den bu yana önemli geliştirmeler yaptık. İki arka motoru, daha güçlü tek bir motorla değiştirdik, gücünü arttırdık ve daha küçük hale getirdik. Kontrol kolunda yaptığımız fark yaratacak çarpıcı bir değişiklikle birlikte stabilizeyi arttırmayı başardık.” dedi.

Jetpack destekli kıyafeti kullanmak için herhangi bir izin almanız gerekmediğini (Eğer kredi çekecekseniz eşinizin imzasını almanız gerekebilir) dile getiren Browning, motorları kullanmayı öğrenmek için beş dakikanın yeterli olduğu aktardı. Oldukça eğlenceli görünse bile 2.1 milyon liralık fiyatıyla erişilemez duran Iron Man kıyafetinin tanıtım videosunu ise hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.