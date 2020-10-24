Gerçek Hayatta Kopyala Yapıştır Özelliği Sunan Uygulama

Bu gerçek nesneler için kopyala yapıştır uygulaması pek çok kullanıcının hayalini gerçeğe dönüştürüyor. ClipDrop isimli uygulama ile etrafınızdaki herhangi bir nesnenin fotoğrafını çekebilir ve saniyeler içerisinde bilgisayara aktarabilirsiniz.

Birkaç ay önce geliştirici Cyril Diagne, gerçek hayattaki nesneleri masaüstünüze taşımanıza izin veren ClipDrop adlı bir uygulamanın demosunu paylaşmıştı. Şimdi ise ClipDrop uygulamasının beta sürümü yayınlandı ve artık fotoğrafını çektiğiniz her nesneyi bilgisayara taşıyabilirsiniz.

ClipDrop yardımıyla herhangi bir nesnenin arka planı otomatik olarak kaldırarak resmini çekebilir ve AR formatına dönüştürebilirsiniz. Gerçek hayattan aldığınız resmi masaüstünüze yapıştırabilir ve uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Nesnelere ve kişilere ek olarak, sahip olduğunuz bir kitabın veya sayfanın metinlerini de çıkarabilirsiniz.

Gerçek hayatta kopyala yapıştır uygulaması

ClipDrop uygulaması, oturma odasındaki bir mobilya parçasını veya herhangi bir kıyafetinizi telefon yardımıyla tarayarak, artırılmış gerçeklik sayesinde şeffaf bir arka plan sunabiliyor. Arka planı olmayan bu görseller ile çeşitli projelerinize hız kazandırabilir.

Kullanıcılardan gelen ilk yorumlara göre, ClipDrop çoğunlukla odaktaki nesneyi arka plandan ayırmada iyi bir iş çıkarıyor. Ancak uygulama beta aşamasında olduğu için zamanla çok daha başarılı olacağı ve pek çok nesneyi pratik bir şekilde taşıyabileceği düşünülüyor.

ClipDrop halihazırda Powerpoint, Photoshop ve Canva gibi uygulamalarla çalışıyor. Böylece çevrenizdeki nesneleri doğrudan projenize yapıştırabilir ve zamandan uzun süreli bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca ClipDrop ile web sitelerinden veya uygulamalardan resim çıkarmak için masaüstü uygulamasını kullanabilirsiniz.

ClipDrop'un demosuna ilişkin açıklamalarda bulunan geliştirici Diagne, "Kullanıcı deneyimini olabildiğince hızlı, sorunsuz ve sezgisel hale getirmek için çok çaba sarf ettim" dedi ve şöyle devam etti: "Bu, uygulamanın çeşitli yönlerine mantıksız zaman harcamak ve olabildiğince çok adımı kaldırmak anlamına geliyordu."

iOS, Android, macOS ve Windows için demo sürümüyle kullanıma açılan uygulamanın tüm hizmetlerine erişmek için 40 dolar ödemeniz gerekiyor. Eğer bu AR uygulamasını indirirseniz, deneyimlerinizi yorumda paylaşmayı ihmal etmeyin!