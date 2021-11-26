456 Bin Dolar Ödüllü Gerçek Squid Game Düzenlendi (Video)

Bir YouTuber tarafından gerçek Squid Game düzenlendi. Son dönemin popüler dizisini gerçeğe dönüştüren video, yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yarışmadaki bir kişi 456 bin dolar ödülün sahibi oldu. MrBeast tarafından yayımlanan video ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Gerçek Squid Game Videosu Nasıl İzlenir?

MrBeast isimli bir YouTuber, Squid Game isimli diziyi gerçeğe dönüştürdü. Çok zahmetli bir videoya imza atan MrBeast, yarışma için büyük bir para ödülü belirledi. Çok sayıda kişinin yer aldığı yarışmada birinci olan yarışmacı 456 bin dolar tutarındaki ödülün sahibi oldu.

Popüler video paylaşım hizmeti üzerinden paylaşılan video, kısa süre içerisinde oldukça büyük bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı bir gün gibi kısa sürede 51 milyon 420 bini aştı. 6 milyon beğeni alan videoya 349 binden fazla yorum yapıldı.

Çok sayıda kullanıcı tarafından olumlu yorum alan video 25 dakika 41 saniye uzunluğunda. MrBeast tarafından yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Squid Game Konusu Nedir?

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin merkezinde katılımcıların büyük miktarda para kazanması için hayatlarını riske attığı çocuk oyunları yer alıyor. Güney Kore'nin yarışma programlarına olan tutkusundan ilham alan Squid Game, ödül için yarışan 456 kişi ile başladı.

Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

Dizide Gong Yoo'nun canlandırdığı yarışma görevlisi, Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun'a 8 haneli bir telefon numarası veriyor. Seong Gi-hun, borçlarından ötürü hayatını sürdüremediğinden, annesine ve kızına bakamadığından ötürü teklifi kabul ediyor ve bunun ardından yarışmaya 456. yani sonuncu olarak katılım sağlıyor.

MrBeast tarafından YouTube üzerinden yayımlanan gerçek Squid Game videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşılaşan ve çok sayıda olumlu yorum yapılan video ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.