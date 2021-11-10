Gerçek Trex Dişi ile Süslenmiş iPhone 13 Pro Satışa Sunuldu

Elektronik cihazları değerli eşyalar ile kaplayarak binlerce dolara satması ile tanınan Caviar, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için Tyrannophone olarak isimlendirilen yeni bir ürün grubunu duyurdu. Gerçek Trex dişinin kullanıldığı ürünler, binlerce dolarlık fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

Caviar Tyrannophone Duyuruldu

Tera Collection serisinin yeni bir üyesi olarak konumlandırılan Tyrannophone, her zamanki gibi oldukça değerli bileşenlere ev sahipliği yapıyor. Dinozorun gözünde gerçek kehriban kullanan Caviar, dişleri ise 80 milyon yıllık bir Trex'in dişinden elde etti. Ayrıca modelin arka kasasında 24 ayar altın ile kaplanmış mücevher uçlar yer alıyor.

Bu hali ile yalnızca yedi adet üretilen Tyrannophone, 1 TB depolama kapasitesi ile iPhone 13 Pro için 8.610 dolar, iPhone 13 Pro Max için 9.150 dolar fiyat etiketine sahip. Bu da vergiler hesaba katılmadığında iPhone 13 Pro için 84.000 TL, iPhone 13 Pro Max için 89.500 TL ödemeniz gerektiği anlamına geliyor.

Şirketin Tera Collection serisine ait bir diğer üyesi de Teradiamond oldu. Tera ismine ithafen arka kasada 1.024 adet elmasın ve 128 adet yakutun kullanıldığı model, 18 ayar altın ve havacılık sektöründe kullanılan sertleştirilmiş titanyum malzeme ile birlikte geliyor.

Tabii ki burada fiyatlar biraz daha farklı şekilleniyor: Teradiamond, 1 TB depolama kapasitesi ile iPhone 13 Pro için 49.240 dolar, iPhone 13 Pro Max için 59.700 dolar fiyat etiketine sahip. Bu da vergiler hesaba katılmadığında iPhone 13 Pro için 481.500 TL, iPhone 13 Pro Max için 583.500 TL ödemeniz gerektiği anlamına geliyor.