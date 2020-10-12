Fahrettin Koca Açıkladı: Gerçek Vaka Sayısı 3-4 Katı!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalarla birlikte, gündelik olarak açıklanan verilerde hasta ve vaka olmak üzere iki farklı sınıflandırmaya gidildiği belirtilmişti. Hürriyet'in köşe yazarı Ertuğrul Özkök ile röportaj yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçek vaka sayısı hakkında merak edilen detaylara değindi.

Gerçek Vaka Sayısı Ne Kadar?

Ertuğrul Özkök yaptığı röportajın ilerleyen dakikalarında Fahrettin Koca'ya semptomu olan ya da olmayan tüm vakaların HES'e işlenip işlenmediğini sordu. Koca, kendisine yöneltilen bu soruya "Hepsi HES'te. Bütün vakalar. Kısaca söyleyelim. Pozitif olan, semptomu olan olmayan fark etmiyor." ifadeleri ile cevap verdi.

Özkök aldığı bu cevabın ardından HES'te kayıtlı olan semptomsuz, yani asemptomatik, pozitif vaka sayısını sordu. Koca, bu soruya ise "Hepsi HES'te var. HES'te 3 katı, 4 katı oranında var pozitiflerin dışında." şeklinde cevap verdi. Yani bildiğimiz vakaların dışında herhangi bir semptom göstermeyen yaklaşık üç ya da dört kat vaka var gibi gözüküyor.

Koca, ayrıca pek çok kişi tarafından merak edilen ve bir aşının bulunmaması durumunda salgından kurtuluşun anahtarı gibi gözüken sürü bağışıklığı hakkında da bazı detaylara değindi.

"Bu kolay değil çünkü toplumun yüzde 60-65’inin bağışık olması gerekiyor. Bizde ilk çalışmada biliyorsunuz yüzde 0.86’ydı. Şimdi tekrarlıyoruz, biraz önce söyledim, 15’inden sonra onu açıklamış olacağız. Zannediyorum bu daha da arttı ama öyle yüzde 20, yüzde 30’larla ifade edilebilecek bir rakam olduğuna inanmıyorum. 60-65’ten aşağı olduğu müddetçe de sürü bağışıklığı olmaz. Biz koruyucu tedbirlere devam etmeliyiz."

Maskenin aşı ile kıyaslandığı zaman çok daha koruyucu bir ekipman olduğunu vurgulayan Koca, maske takılmasının önemli olduğunu hatırlattı.