Gerçek Vaka Sayısı Endişe Saçıyor: Uzmanlar Uyardı!

Uzmanlar, gerçek vaka sayısı hakkında endişe verici bir açıklamada bulundu. Türkiye'de şu an tespit edilmiş günlük vaka sayısı 40 bin civarında seyrederken İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, günlük vaka sayısının yüz binlere ulaşmış olabileceğine işaret etti.
Gerçek Vaka Sayısı Kaç Oldu?
Milliyet'teki habere göre İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, ülke genelinde tespit edilebilen vaka sayısının 40 bine ulaştığını fakat asemptomatik ve tespit edilemeyen hastaların da hesaba katıldığında bu sayının 300-350 bin arasında olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.
Dr. Tamur'a göre açıklanan vaka sayısının gerçekteki vaka sayısından farklı olması, asemptomatik hastaların COVID-19'a yakalandıklarının farkında olmamasından kaynaklanıyor.
Dr. Tamur, vaka tablosundaki farklılığı şu şekilde ele aldı:
“İstatiksel olarak bir Kovid-19 vakası yakaladığınızda 8-10 arasında vaka kaçmış olur. Bunu nedeni asemptomatik kişilerin hastalığı hayata geçirmesidir. Bu kişiler hasta olduklarını bilmezler ve test yaptırmaya gitmezler ancak taşıyıcı olduklarından virüs yayılmaya devam eder. Şu an için test poztif oranı yüzde 16-17’yi geçmiş durumda. Bir aile hekimine 17-18 pozitif vaka oranı söz konusu. 5 bin aile hekimi olduğunu düşünürsek, sadece İstanbul’da tespit edilen vaka sayısı 9 bin diyebiliriz. En büyük sorun temaslıların testi pozitif çıkanlar tarafından saklanıyor olması. Filyasyonda da sıkıntılı bir dönemdeyiz. 40 bin vaka, 30 bin hane demektir. 30 bin haneyi sorgulamak kolay değil."
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, Dr. Tamur'un açıklamasına benzer bir açıklama yaparak Türkiye'deki vakaların ne zaman çok daha kötüleşeceğine dair öngörülerini şu ifadelerle belirtti:
"Ülke genelindeki vaka sayısının 350-400 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Varyant virüs yüzde 80 daha bulaşıcı bir özellik sergiliyor. Üçüncü dalganın zirve noktanda vaka tespit edilen vaka sayılarının 50-55 bin bandında olması muhtemel. Ülke olarak pandeminin en büyük vaka krizini yaşıyoruz. Şu anki yoğun bakım ve ölüm tablosu 20 binli vakaların yansıması. Son bir haftalık tablonun yoğun bakım ve ölümlere etkisi ise 10 gün sonra tam olarak ortaya çıkacak. 10 Nisan’da, bugünden çok daha kötü bir tablo göreceğiz."
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