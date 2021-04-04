Gerçek Vaka Sayısı Endişe Saçıyor: Uzmanlar Uyardı!

Uzmanlar, gerçek vaka sayısı hakkında endişe verici bir açıklamada bulundu. Türkiye'de şu an tespit edilmiş günlük vaka sayısı 40 bin civarında seyrederken İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, günlük vaka sayısının yüz binlere ulaşmış olabileceğine işaret etti.

Gerçek Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Milliyet'teki habere göre İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, ülke genelinde tespit edilebilen vaka sayısının 40 bine ulaştığını fakat asemptomatik ve tespit edilemeyen hastaların da hesaba katıldığında bu sayının 300-350 bin arasında olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi.

Dr. Tamur'a göre açıklanan vaka sayısının gerçekteki vaka sayısından farklı olması, asemptomatik hastaların COVID-19'a yakalandıklarının farkında olmamasından kaynaklanıyor.

Dr. Tamur, vaka tablosundaki farklılığı şu şekilde ele aldı:

“İstatiksel olarak bir Kovid-19 vakası yakaladığınızda 8-10 arasında vaka kaçmış olur. Bunu nedeni asemptomatik kişilerin hastalığı hayata geçirmesidir. Bu kişiler hasta olduklarını bilmezler ve test yaptırmaya gitmezler ancak taşıyıcı olduklarından virüs yayılmaya devam eder. Şu an için test poztif oranı yüzde 16-17’yi geçmiş durumda. Bir aile hekimine 17-18 pozitif vaka oranı söz konusu. 5 bin aile hekimi olduğunu düşünürsek, sadece İstanbul’da tespit edilen vaka sayısı 9 bin diyebiliriz. En büyük sorun temaslıların testi pozitif çıkanlar tarafından saklanıyor olması. Filyasyonda da sıkıntılı bir dönemdeyiz. 40 bin vaka, 30 bin hane demektir. 30 bin haneyi sorgulamak kolay değil."

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, Dr. Tamur'un açıklamasına benzer bir açıklama yaparak Türkiye'deki vakaların ne zaman çok daha kötüleşeceğine dair öngörülerini şu ifadelerle belirtti: