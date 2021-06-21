Yapay Zeka ile Gerçek Zamanlı GTA V Oluşturdular

Gerçek zamanlı GTA 5 oluşturmak deyince aklınıza ne geliyor? YouTuber Harrison Kinsley tarafından oluşturulan GAN Theft Auto sinir ağı, ortada olmayan bir oyunu aynı anda hem oynamanıza hem de geliştirmenize izin veriyor. Yani aşağıdaki videoda yer alan oyun aslında anlık olarak yaratılıyor.

GTA serisi, yapay zekayı test etmek için mükemmel bir video oyunu serisi gibi görünüyor ve bazı araştırmacıların GTA 5'e olan hayranlığını son zamanlarda merak uyandırıyor. Geçen ay, bir grup araştırmacının Grand Theft Auto V sunumunu neredeyse gerçeğe dönüştüren makine öğrenimi sistemi oluşturduğunu görmüş olmalısınız.

Başka bir yapay zeka meraklısının ise Rockstar'ın açık dünya oyununu içeren daha etkileyici bir şey üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. YouTuber Harrison Kinsley tarafından paylaşılan video, Grand Theft Auto V dünyasının tek başına oynanabilir bir bölümünü oluşturabilen sinir ağı olan GAN Theft Auto'yu gösteriyor.

Birçok kişinin severek oynadığı GTA 5, aslında kendi içerisinde zengin bir yapay zeka sistemine sahip olan insanları ve araçları içeriyor. Ancak GAN Theft Auto'daki sinir ağı, makine öğrenimini kullanarak 2014 yılında geliştirilen Generative Adversarial Network'ten ilham alıyor.

GAN ile gerçek zamanlı GTA 5 yaratıldı

Yukarıdaki videoda GAN ile oluşturulan GAN Theft Auto'nun 1080p60'ta bile olabildiğince bulanık ve pikselli göründüğünü düşünebilirsiniz. Bunun nedeni ise bilgisayarın her şeyi kendi sinir ağına dayalı olarak anlık bir şekilde üretmesinden kaynaklanıyor. Yani siz oyunu oynarken aynı zamanda oyun dünyası yaratılıyor. Bir bakıma rüya görmek gibi.

GTA 5'in tamamı bu proje için sinir ağı olarak analiz edildi. İlginç bir şekilde görüntüler her şeyin kendi başına kontrol edildiğini gösteriyor ve bu da oyuncunun girdilerine tepki vermesiyle sonuçlanıyor.

NVIDIA'nın veri toplayan DGX Station A100 ağı kullanılarak analiz edilen GTA 5, onlarca farklı aşamada incelendi ve yapay zekanın bunu öğrenmesi sağlandı.Tabii ki GTA 5'i tek seferde çalıştırmak yeterli olmayacaktı, bu yüzden mümkün olduğu kadar çok durumda GTA 5 oynamaya çalıştılar.

Tüm bunlar ilk bakışta etkileyici görünmeyen tek bir ağ üzerinde gerçekleşiyor gibi. Ancak sistemin GPU'yu ne kadar kullandığını göz önünde bulundurursanız, normal bir bilgisayarda oluşturmak çok zor gibi görünüyor.

YouTube videosunun geri kalanı, GAN Theft Auto ve nasıl çalıştığı ile ilgili bazı teknik yönlerin yanı sıra GTA 5 oyuncularının Github'da bir demoyu nasıl test edebileceğini ele alıyor.