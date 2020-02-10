Gerçek Zamanlı Haber Sunumu için Prototip Geliştirildi

Haber ajansı Reuters ve yapay zekâ girişimi Synthesia, deepfake teknolojisine benzer bir teknoloji ile otonom ve gerçek zamanlı haber sunumu projesi için bir prototip geliştirdi.

Gerçek zamanlı haber sunumu temelde 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada gerçek bir haber spikeri videoya çekiliyor. İkinci aşamada haber ile ilgili son dakika gelişmelerinin gerçek zamanlı verileri derlenerek bir haber metni oluşturuluyor. Son aşamada ise haber spikerinin görüntüsü ile monolog deepfake desteği ile değiştiriliyor ve gelişmeler gerçek zamanlı olarak izleyicilere aktarılıyor.

Aynı Sporcu için Aynı Anda Farklı Canlı Video İmkanı

Reuters, uzun zamandır yeni teknolojilerin haber ve bilgi sunma potansiyelini araştırıyor. Bu tür prototipleme ile yapay zeka ve medyanın gerçek zamanlı fotoğraflama ve raporlama ile nasıl birleştirilebildiğini anlamamıza yardımcı oluyor.

Geliştirilen prototip ile bir sporcu için aynı anda, farklı spor etkinliklerine ait farklı videolar oluşturulabiliyor. Ya da havalimanlarında aynı kişinin, farklı hava yolu şirketlerine ait uçuş bilgilerini paylaşması da mümkün olabilecek gibi görünüyor.

Reuters yetkilileri geliştirilen prototipin şu an için aktif olarak kullanıma sunulmayacağını belirtti.