Geri Dönüştürülmüş Plastikten Elektrikli Araba Ürettiler

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi öğrencileri geri dönüştürülmüş plastikten elektrikli araba üretti. Tamamen evsel atıklar, PET'ler veya okyanus plastiklerini kullandıklarını söyleyen ekip, Luca isimli arabanın saatte 90 km hıza ulaştığını aktardı.

Hollandalı öğrenciler, denizden çıkarılan plastikler, geri dönüştürülmüş PET şişeler ve evsel çöpler de dahil olmak üzere tamamen atıktan yapılmış bir elektrikli araba ürettiler. "Luca" adı verilen bu elektrikli araba, hafif yapısı ve geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiş olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları ve öğrenciler tarafından geliştirilen Luca projesi, okyanus plastiğinden yapılmış kompakt bir spor araç konseptini oluşturuyor. Elektrikli arabanın önemli bir kısmını okyanusa atılan plastiklerden ve geri dönüştürülmüş çöplerden oluşturuyor.

TU Eindhoven ekibine göre Luca projesi sadece elektrikli arabaları daha ucuz hale getirmek için değil, aynı zamanda bu israfın değerli bir kaynak olabileceğini göstermek için tasarlandı. Eindhoven öğrencileri, Luca adını verdiği iki koltuklu aracın saatte 90 kilometre azami hıza ulaşabildiğini ve tam şarj ile 220 kilometre kadar menzile sahip olduğunu söyledi.

Geri dönüştürülmüş plastikten elektrikli araba projesi

Konseptin açıklamasında, şasinin tamamen geri dönüştürülmüş PET panelden üretildiğine yer verildi. Proje yöneticisi Lisa van Etten ise verdiği demeçte, "Bu araba gerçekten çok özel, çünkü tamamen israftan ortaya çıktı. Luca'nın kasası keten ve geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapıldı. İç mekanlarda ayrıca sınıflandırılmamış evsel atıklar kullandık" ifadelerini kullandı.

Otomobilin gövdesi için normalde televizyonlarda, oyuncaklarda ve mutfak aletlerinde bulunan sert plastikler kullanılırken, koltuk minderleri ise hindistan cevizi ve atık kumaşlardan üretildi. Luca'nın yöneticisi Van Etten, arabanın yaklaşık 18 ayda 22 öğrenciden oluşan bir grup tarafından tasarlandığını aktardı.

Üretim ekibi öğrencilerinden olan Matthijs van Wijk, "Otomobil şirketlerinin atık malzemeleri kullanmaya başlayacağını umuyoruz" dedi ve şöyle ekledi: "Giderek daha fazla şirket iç mekanda atık veya kimyasal malzemeler kullanıyor, bununla bir araba üretmenin mümkün olduğunu göstermek istedik."

Yılda 2,1 milyar ton atık üretiyor ve bunun yüzde 70'ini düzenli depolama alanlarına bırakıyoruz. Luca ekibi ise elektrikli arabada geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanarak dünyadaki atık sorununu çözmek ve geri dönüştürülen malzemelerin yüzdesini artırmak istiyor.