Geri Dönüşüme Verilen Apple Cihazlarının Satıldığı Ortaya Çıktı

Geri dönüşüme verilen Apple cihazlarına ne oluyor diye merak ettiniz mi? Aslında kullanıcıların birçoğu atıktan kurtulmak için geri dönüştürüldüğünü düşünse de, Apple geri dönüşümdeki 100.000 cihazın yeniden satıldığı ortaya çıktı.

Apple, geri dönüşüm programı kapsamında iPhone, iPad ve Apple Watch'ları söküp geri dönüştürmek üzere kiraladığı şirket tarafından 100.000'den fazla aygıtın çalındığını ve yeniden satıldığını tespit etti. GEEP Kanada isimli şirkete dava açtığını duyuran Apple, bu süreç içerisinde Geep Kanada şirketine 500 bin cihaz verdiğini duyurdu.

Geri dönüşüme verilen Apple cihazları satılıyor iddiası

Apple tarafından yapılan bir araştırma sonucunda şirkete geri dönüşüm için verilen iPhone, iPad ve Apple Watch'lardan yüzde 18'inin hala internete eriştiğini ortaya çıkardı ve bu, cihazların satıldığını veya hurdasının çıkarılmadığını gösteriyor. GEEP şirketi ise iPhone'ların, iPad'lerin ve Apple Watch'ların çalındığını inkar etmiyor ancak çalışanların suçlu olduğunu söylüyor.

Geri dönüşüm şirketi Apple ürünlerinin çalındığını söylüyor

Apple ise geri dönüşüm şirketinden ürün çalanların, üst yönetim kurulundaki kişilerden oluştuğunu olduğunu iddia ediyor. İlk olarak The Logic tarafından bildirilen dava Apple'ın, Kanadalı geri dönüşüm şirketinin deposunu denetlediğini ve cihazlarının güvenlik kameralarının olmadığı bir alanda depoladığını söylüyor.

Apple geri dönüşüm amacıyla verilen cihazların seri numaralarını kontrol etti ve hala şirketin sunucularına bağlanıp bağlanmadıklarını görmek için kendi sistemlerini araştırdı. Evet, düşündüğünüz gibi birçok Apple ürünü hala aktif olarak kullanıyor.

Aslında Apple, yenilenmiş aygıtları tekrardan satışa çıkarıyor ancak güvenlik veya kalite standartlarını karşılamayanların satılmasına izin vermeyecek. Şirket yaptığı açıklamada "Geri dönüştürülmek üzere gönderilen ürünler artık tüketicilere satmak için yeterli değil ve ciddi güvenlik sorunlarına neden olabilir" dedi.