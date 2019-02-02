Geride Bıraktığımız Haftada Resident Evil 2 (2019)'da Neler Oldu?

Çıkışını büyük bir özlemle beklediğimiz Resident Evil 2 (2019) oyununun çıkışının üzerinden bir hafta geçti bile. Yapılan reklamlar, E3 2018 fuarı ve sonrasındaki birçok fuar ve etkinlikler sırasında katılımcıların deneme fırsatı buldukları oyun, son olarak da 1-Shot Demo ile karşımıza çıkmıştı. 25 Ocak 2019 tarihinde de çıkışını gerçekleştirmiş olan Resident Evil 2 (2019), şu anda Resident Evil 7: Biohazard oyunundan sonraki en başarılı Resident Evil oyunu olarak lanse ediliyor. Zaman içerisinde bu iki oyun arasındaki durum değişir mi bilmiyoruz ama oyuncuların yeni Resident Evil oyununa olan ilgileri oldukça fazla diyebiliriz. Geride bıraktığımız hafta boyunca Raccoon City bayağı bir olaya sahne olmuş.

Bildiğiniz gibi Capcom, RESIDENT EVIL.NET internet sitesini faaliyete geçirmişti. Bu site, oyuncuların sosyalleşmesine olanak tanırken, haftalık meydan okumalar ve hesaplarını bu site ile ilişkilendiren oyuncuların istatistiklerini de tutuyor. Geçtiğimiz bir hafta boyunca da Resident Evil 2 (2019) oyununda nelerin gerçekleştiğini bu istatistikler sayesinde görebiliyoruz.

Öncelikle oyuncular ilk oynayışlarında %79 oranında Leon karakterini %21 oranında da Claire karakterini seçmişler. Leon karakteri ile toplamda 2,655,640 defa oynanmış, ne var ki sadece 924,302 defa bitirilebilmiş. Claire tarafında ise 1,607,383 defa başlanmış ve sadece 599,091 kez mutlu sona ulaşılabilmiş.

Oyuncuların bu zamana kadar harcadıkları zaman ise bir hayli fazla olmuş. 2646 yıl 349 gün 11 saat 1 dakika gibi bir sonuç söz konusu.

Resident Evil 2 (2019) oyununda kat edilen mesafe 65,033,707 km. Dünya ile ay arasındaki mesafenin 384,400 km olduğunu düşünürsek, çıkışından bir gün sonra aya varılmış. Venüs gezegeninin dünyaya olan uzaklığının 41,400,000 km olduğunu düşünürsek, yine oyunun çıkışından dört gün sonra da Venüs gezegenine ulaşılmış. 13,306,293 km daha yol alınırsa, Mars ile karşılaşmış olacağız. Toplamda ise 81,292,133,437 adım atılmış.

Oyunda öldürülen düşman sayısı ise 196,190,129. Burada da yine ilginç rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu sayıyla 64,000,000 olan Birleşik Krallık nüfusuna iki gün içerisinde, 126,000,000 olan Japonya nüfusuna da beş gün içerisinde ulaşılmış. 124,809,871 düşman daha öldürüldüğü takdirde, Birleşik Devletler nüfusuna eşit düşman öldürülmüş olacak.

Gelelim silahlara. Geride bıraktığımız bir haftalık süre içerisinde, oyuncuların 1,261,114,287 kadarı tabanca kullanmayı tercih etmiş. 908,643,920 kadarı alev tabancası kullanırken, Uzi silahının tetiğine de 598,660,725 kere basılmış. Spark Shot ise 8,906,412 ile son sırada yer alıyor. Toplamda ise 56,246 ton ateş edilmiş, ki bu 749,954,631 kadar havai fişeğe eşit. Bir hayli korkunç bir rakam, sizce de öyle değil mi?

Peki karakterlerin ölüm oranları ne alemde? Leon tercih edilen karakter olduğu kadar bu kısımda da listenin başını çekiyor. 119,238,386 ile en çok düşman öldüren, 12,886,733 ile de en çok ölen karakter konumunda. Oyuncular Claire ile de 60,192,467 kadar düşman öldürüp, 4,401,181 kez ölmüşler. Senaryo boyunca, Leon ve Claire karakterlerinin haricinde, bildiğiniz gibi kısa süreli de olsa Ada Wong ve Sherry Birkin karakterlerini de yönetiyoruz. Ada Wong karakterini yönettiğimiz bölümde 2,305,078 düşmanın hakkından gelinirken, aynı süre zarfında 1,561,369 defa da Ada Wong öldürülmüş. En az ölen karakter ise The 4th Survivor modunda yönettiğimiz Hunk: 453,638 defa. Genele bakıldığında ise Kills / Death oranında Hunk, %21.4 ile en iyi performansın sergilendiği karakter olmuş. Hemen arkasından %13.7 ile Claire Redfield, %9.3 ile Leon Scott Kennedy ve %1.5 ile Ada Wong geliyor.

Sitede yer alan istatistiklerde, düşmanlara yakalanma durumunda saplanan bıçak sayısı 27,125,769. Bunun sonucunda, oyuncuların %48 kadarı bıçaklarını geri almayı başarmış. %30'u bıçağı ya almayı unutmuşken ya da geri dönmemişken, %22'sinin de bıçağı kırılmış.

Sherry Birkin ile yetimhanede geçen bölümde, bir noktada, belediye başkanının kızının cesedi yer alıyor. Oyuncuların %28'i, Katherine Warren'ın cesedine bakmış.

Toplamda 25,272,078 kadar eşyadan vazgeçilmiş. Genele vurduğunuzda, el bombası, göz kamaştırıcı el bombası ve bıçak gibi yan silahlar %34 ile baş sırada yer alıyor. İkinci sırada %25 ile sağlık bitkisi, %17 ile tabanca mermisi, %13 ile pencereleri kapatmanıza yarayan tahta parçaları, %7 ile Gunpower ve son sırada da High-Grade Gunpowder var. Bu eşyaların toplam ağırlığı ise 13,554 ton gibi ciddi bir rakam.

Son olarak, Resident Evil 2 (2019) oyuncuların bulmacaları çözerken harcadıkları toplam zaman ise 79 yıl 85 gün 50 dakika. 12056 gün 12 saat 19 dakika ile en fazla satranç taşlı prizler vakit almış, ki bu %42'lik bir orana tekabül ediyor. Hemen arkasından 6291 gün 16 saat 22 dakika (%22) taşınabilir kasa ve 4168 gün 22 saat 45 dakika ile solüsyon dağıtıcı (%14) geliyor.

Bu istatistiklerin belirli aralıklarla güncellendiğini söylemeden geçmeyelim. Son güncelleme ise bugün TSİ 22:00 sıralarında gerçekleştirilmiş.