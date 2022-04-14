Gerilim Büyüyor: Apple, Meta'yı İkiyüzlülükle Suçluyor

Apple, App Store satışlarında kendi %30'luk komisyonu nedeniyle Apple'ı eleştiren ama metaverse içerik sağlayıcılarından %50'ye yakın bir komisyon alma kararı alan Meta'ya "ikiyüzlü" diyerek seslendi.

Meta, geçmişte Apple'ın uygulama satışlarındaki 'ücretleri ve vergileri' hakkında sık sık aşağılayıcı yorumlar yapmıştı. Meta marka değişikliğinden önce CEO Mark Zuckerberg, Apple'ın App Store satışlarındaki %30'luk kesintiyi (çoğu geliştirici için aslında %15) bariz bir şekilde eleştirmişti. Geçtiğimiz yıl bu konu hakkında Mark Zuckerberg şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Daha fazla içerik oluşturucunun platformlarımızda geçimini sağlamasına yardımcı olmak için ücretli çevrim içi etkinlikleri, hayran aboneliklerini, rozetleri ve yakında çıkacak olan bağımsız haber ürünlerimizi 2023'e kadar içerik oluşturucular için ücretsiz tutacağız. Bu, Apple ve diğerlerinin aldığı %30 komisyona kıyasla oldukça destekleyici bir adım. Ayrıca içerik oluşturucuların farklı şirketlerin ücretlerinin ve vergilerinin, kazançlarını nasıl etkilediğini görebilmeleri için yeni bir ödeme arayüzü kullanıma sunuyoruz."

Meta'nın Metaverse Satışlarından %50'ye Yakın Komisyon Alma Kararı

Tüm bunların üzerine dün Meta'nın VR platformu Horizon Worlds içinde satılan dijital varlıkların %47,5'ini komisyon olarak almayı planladığını öğrenmiştik.

"Bir Meta sözcüsü Çarşamba günü CNBC'ye Meta'nın her işlemde toplamda %47,5'e varan bir kesinti yapacağını doğruladı. Buna sanal gerçeklik kulaklıkları için uygulama ve oyun sattıkları Meta Quest Store üzerinden yapılan satışlar için %30'luk bir "donanım platformu ücreti" de dâhil. Bunun dışında Horizon Worlds %17,5 ücret talep edecek."

MarketWatch, Apple'dan Fred Sainz'in bu karara karşılık olarak açıklamalarda bulunduğunu bildirdi. Apple sözcüsü Fred Sainz, MarketWatch'a gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:

"Meta, App Store'da uygulama içi satın almalar için geliştiricilerden %30 komisyon talep etmesi nedeniyle defalarca Apple'ı hedef aldı ve küçük işletmeleri ve yaratıcıları her fırsatta günah keçisi olarak kullandı. Şimdi Meta, aynı yaratıcıları diğer platformlardan önemli ölçüde daha fazla ücretlendirmeye çalışıyor. Meta'nın bu kararı ikiyüzlülüklerini açıkça ortaya koyuyor."

Görünüşe göre bu konu gündemi bir süre daha meşgul edecek. İlerleyen günlerde Meta bu komisyon kararında geri adım atacak mı hep birlikte göreceğiz.