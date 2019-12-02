Geriye Ne Kaldı? Xiaomi Akıllı Elektrikli Yatak ile Karşımıza Çıktı!

Çıkışından bu yana her sektöre elini atan Xiaomi şimdi de akıllı elektrikli yatak ürünü ile gündeme geldi.

Xiaomi Akıllı Yatak Tanıttı

Radyo, çöp kutusu ve bavul gibi garip ürün aileleri ile karşımıza çıkan Xiaomi, şimdi de Xiaomi Smart Electric Bed olarak adlandırılan yatağı tanıttı.

Çift motor mekanizmasına sahip bu yatak, kullanıcıların alt ve üst yarısını bağımsız bir şekilde kontrol edebilmelerine olanak sunuyor. Düğmeler ile kontrol edilebilen bu yatağın sesli komut desteğinin de bulunduğunu belirtelim. Bunlar kullanıcıların yatağı istedikleri açı derecelerinde yönlendirebilmesini sağlıyor.

Yatağın yüze gelen kısmı 60 derece ve bacak kısmı 30 derece kadar yönlendirilebilir yapıya sahip. Bununla birlikte standart olarak kullanıma sunulan beş mod seçeneği de bulunuyor. Standart düz mod ile birlikte kullanıma sunulan diğer dört mod sırasıyla 'okuma modu', 'anti-horlama modu', 'televizyon modu' ve 'sıfır yerçekim modu' olarak adlandırılıyor.

Geceleri yüksek kaliteli uyku sunacağına yönelik iddialar ile tanıtılan ürünün yönlendirmeler sayesinde konfor ve rahatlık sunacağı belirtiliyor.

Suya dayanıklı yapıya sahip olan bu yatağın kullanım ömrü on yıl olarak açıklanmış durumda. Ürünün fiyatı ise yaklaşık 300 dolar olarak belirlendi. Ürünün tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.