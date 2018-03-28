GetContact Dahil 25 Uygulama Hakkında İnceleme Başlatıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) son günlerde ortalığı kasıp kavuran GetContact dahil olmak üzere 25 benzer uygulama hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kişilerin onayı olmaksızın isimden telefon numarası veya telefon numarasından isim sorgulaması hizmeti veren rehber uygulaması GetContact, özel hayatın gizliliği konusunda çok büyük bir soru işareti oluşturuyor.

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen BTK, GetContact de dahil olmak üzere 25 rehber uygulaması hakkında inceleme başlattı.

Söz konusu uygulamalarla ilgili uyarılarda bulunan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, hızla yayılan ve güvenlik açığı içeren 3. parti uygulamalarla kaynağı belli olmayan GetContact benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceğini söyledi.

Milyonlarca Kişi Tarafından İndirildi

Başka kişilerin telefonunda hangi isimle kayıtlı olduğunuzu öğrenmenizi sağlayan GetContact, AppStore'un en popüler ücretsiz uygulamalar listesinde birinci sırada yer alıyor.

Google Play Store’da da büyük ilgi gören uygulama, şu ana kadar 10 milyon kişi tarafından indirildi ve uygulama üzerinden toplamda 4.5 milyar telefon sorgulaması yapıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, söz konusu hizmetler ile ilgili birçok kişiden ihbar ve şikayet geldiği gerekçesiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olarak faaliyet gösteren internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel veri toplayan ve isim sorgulandığında telefon bilgisine ulaşılmasını sağlayan birçok uygulamayı ve internet sitesini yasaklanmıştı.