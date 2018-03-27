GetContact Uygulamasında Büyük Tehlike! GetContact Nedir?

Başka kişilerin telefonunda hangi isimle kayıtlı olduğunuzu öğrenmenizi sağlayan GetContact, şu sıralar en popüler uygulamaların başında geliyor. Peki, GetContact nedir? GetContact güvenli mi? Hakkında birçok soru işareti olan bu uygulamaya gelin hep birlikte bakalım.

Sosyal medya üzerinden kısa zamanda viral gibi yayılan ve bu sayede milyonlarca kullanıcının akıllı telefonlarına indirdikleri GetContact, sandığınız kadar masum olmayabilir.

GetContact uygulamasına olan bu ilginin altında insanların “Kim beni nasıl kaydetmiş?” merakı yatıyor. Zira uygulama, telefon numaranızın başkalarının rehberinde hangi isimle kayıtlı olduğunu gösteriyor. Fakat sorun şu ki, bu sorgulamayı yaptığınız anda sizin telefon numaranız da sisteme kopyalanıyor.

Uygulama havuzunda toplanan numaralar ve isimler ise, sorgulama yapan diğer kişiler ile paylaşılıyor. Bu da özel hayatın gizliliği konusunda büyük bir sorun oluşturuyor.

GetContact uygulamasını AppStore veya Google Play’den indirebiliyorsunuz. Daha sonra telefon numaranız ya da Facebook hesabınız ile sisteme giriş yapıyorsunuz. Fakat yukardaki gizlilik sorunlarından etkilenmemek için uygulamayı indirmemenizde fayda var. Zira masum bir merak, özel hayatınızın deşifre olmasına yol açabilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yasaklamıştı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, söz konusu hizmetler ile ilgili birçok kişiden ihbar ve şikayet geldiğini belirtmişti.

Bundan hareketle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olarak faaliyet gösteren internet siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden kişisel veri toplayan ve isim sorgulandığında telefon bilgisine ulaşılmasını sağlayan birçok uygulama ve internet sitesi yasaklanmıştı.

Böyle bir hizmetin verilmesi için kişilerin açık onayı olması gerektiğini ifade eden kurul, gerekli koşulları yerine getirmeyen internet siteleri ve mobil uygulamaların süresiz olarak durdurulması kararını vermişti.