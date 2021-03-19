Getir 300 Milyon Dolar Yatırım Aldı İddiası

Türkiye'nin en önemli girişimlerinden Getir 300 milyon dolar yatırım aldı iddiası ortaya atıldı. Aynı iddialar içerisinde şirketin 2.6 milyar dolar değerlendirme ile yatırım aldığı da yer aldı. Yatırım ise Getir veya yatırımcıları tarafından henüz resmi olarak açıklandı.

Ülkemizden çıkan en önemlşi girişimlerden biri olan Getir, özellikle pandemi döneminde vazgeçilmezler arasına girmişti. Türkiye'de neredeyse herkes tarafından bilinen ve milyonlarca kişinin kullanmaya devam ettiği sipariş uygulaması Getir, kısa süre önce İngiltere'ye açılmıştı.

İngiltere'nin ardından Paris, Amsterdam ve Berlin'de de hizmet vermeye başlayacağı iddia edilen Getir, bugün sevindirici bir haberle karşımıza çıktı. Egirişim tarafından aktarılan bilgilere göre Getir, ülke tarihinin gördüğü en büyük yatırımlardan bir tanesinin altına imza attı.

Getir 300 milyon dolar yatırımla tarih yazdı

Getir'in yatırım serüveni aslında Ocak 2020'de başlamıştı. Henüz yavaş yavaş büyüdüğü sırada 38 milyon dolarlık Seri A yatırımı alan girişim, ardından Ocak 2021'de bir başka yatırım daha almıştı. 2021'de ise 850 milyon dolar değerlendirme ile 128 milyon dolar daha şirkete aktarılmıştı.

Aldığı yatırımlardan sonra adımlarını daha büyük atmaya başlayan Getir, İngiltere'ye sansasyonel bir giriş yapmıştı. Yine Getir ismi ile Londra'da hizmet vermeye başlayan girişim, kısa sürede adından söz ettirmişti. Londra'da tekrarlanan başarının ardından gözünü Paris, Berlin ve Amsterdam gibi Avrupa'nın diğer büyük şehirlerine diken yöneticiler, bu sefer bomba bir haberle karşımıza çıktılar.

Bugün itibarıyla gün yüzüne çıkan haberlere göre Getir, 2.6 milyar dolar değerlendirme ile 300 milyon dolar daha yatırım kazandı. Yatırım haberinin doğru çıkmasıyla birlikte Getir, Türkiye'den çıkan ve milyar dolar barajını aşan ikinci şirket olmayı başarmış olacak. Daha önce mobil oyun geliştiricisi Peak Games, 1.8 milyar dolara tamamen satın almıştı. Peak öncesinde ise Yemeksepeti, DeliveryHero'ya 500 milyon doların üzerine satılmıştı. Böylece Getir, Türkiye tarihinin gördüğü en büyük değerlendirmeli girişim olmayı başarmış oldu.