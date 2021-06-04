Getir 7,5 Milyar Dolar Değerleme ile Yatırım Aldı

Son dönemlerde aldığı yatırımlar ile adından sıklıkla söz ettiren Getir, yurt dışındaki faaliyetlerini genişletebilmek adına girdiği yatırım turunda 7,5 milyar dolarlık değerleme ile 555 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Şirket, bu yatırımı yeni pazarlarda daha rekabetçi bir politika sürdürebilmek için kullanacak.

Getir 555 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Geçtiğimiz günlerde LinkedIn üzerinden paylaştığı iş ilanı ile Amerika'da faaliyet göstermeye hazırlandıklarını ortaya koyan Getir, aldığı yatırımlarla birlikte oldukça hızlı bir büyüme sürecine dahil oldu. Şirketin son yatırımı ise 7,56 milyar dolarlık değerleme üzerinden yapıldı ve 555 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Getir, ocak ve mart aylarındaki yatırım turlarında da 428 milyon dolarlık yatırım almıştı. Bu yatırım turlarını da dahil ettiğimizde, şirketin bu senenin ortasına kadar toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım aldığını görüyoruz. Üstelik ocak ve mart ayında 2,6 milyar dolar olan değerleme, şu an 7,56 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu da, birkaç aylık süreçte şirket değerini birkaç kat artırdıklarını gösteriyor.

Getir şu anda Türkiye, İngiltere ve Hollanda'da faaliyet gösteriyor ve bu ay içerisinde Fransa ve Almanya'da da aktif olmayı hedefliyor. Şirketin son yıla dair hedefi ise Amerika Birleşik Devletleri olarak öne çıkıyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte Getir'in birkaç aylık süreçte değerlemesini katbekat artıracağını düşünebiliriz.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Nazım Salur, "Yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye, hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz. Bu kadar sık yatırım almamızın sebebi bu yıl ABD’ye girmeye karar vermiş olmamız. Bize benzer bir sürü şirket ortaya çıkmaya başladı. Bu işi biz yapmazsak başkaları yapacak." ifadelerini kulandı.

Peki siz Getir'in aldığı yeni yatırım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizden çıkan bu şirket, dünyanın en popüler hızlı market teslimatı uygulaması haline gelebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.