Getir Avrupa Ağını Genişletti: Yeni Şehirler Eklendi!

Getir Avrupa bölgesindeki ağını genişletmeye devam ediyor. Avrupa pazarına kısa süre içerisinde hızlı bir giriş yapan Getir, Londra ve Amsterdam'dan sonra Berlin ve Paris'te de hizmet vermeye başladı. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Getir Avrupa Pazarında da Büyümeye Devam Ediyor

2015 yılında hizmet vermeye başlayan Getir, Avrupa pazarında da büyümeye devam ediyor. Ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, Londra ve Amsterdam'ın ardından Avrupa bölgesinin iki önemli şehrinde daha hizmet vermeye başladı.

Ülkemizde oldukça popüler bir hizmet olan Getir, Almanya'nın başkenti Berlin ve Fransa'nın başkenti Paris'te de hizmet vermeye başladı. Böylece şirketin hizmet verdiği ülke sayısı 5'e yükseldi. Yaklaşık olarak 1500 ürünü dakikalar içerisinde kullanıcılarına teslim eden şirket, Almanya ve Fransa'da da büyümeyi sürdürerek yeni şehirlere açılmayı planlıyor.

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tüfek, konu ile ilgili çok önemli açıklamada bulundu. İlk günden itibaren hedeflerinin yurt dışında Getir ismi ile faaliyet göstermek olduğunu belirten Tüfek, 6 ay gibi kısa süre içerisinde 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladıklarını söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Giriş yaptığımız ülkelerde, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik alt yapımızla operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz. Çok kısa zamanda Berlinlileri ve Parislileri Getir rahatlığı ile tanıştıracağımıza ve sokakları Getir moru ile renklendireceğimize inanıyoruz."

Getir 555 Milyon Dolarlık Yatırım Almıştı

Son dönemlerde aldığı yatırımlar ile adından sıklıkla söz ettiren Getir, geçtiğimiz haftalarda yurt 7,5 milyar dolarlık değerleme ile 555 milyon dolarlık yeni bir yatırım almıştı. Söz konusu yatırımın yeni pazarlarda daha rekabetçi bir politika sürdürebilmek için kullanılacağı belirtilmişti.

Nazım Salur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye, hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz. Bu kadar sık yatırım almamızın sebebi bu yıl ABD’ye girmeye karar vermiş olmamız. Bize benzer bir sürü şirket ortaya çıkmaya başladı. Bu işi biz yapmazsak başkaları yapacak" sözlerini kullanmıştı.