Getir, Blok'u Satın Aldı: 3 Ülkede Daha Faaliyet Gösterecek

2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Getir, kısa bir süre önce başladığı Avrupa macerasını yeni bir satın alımla birlikte genişletmeye hazırlanıyor. Mevcut durumda 4 Avrupa ülkesinde hizmet veren Getir, Blok'u satın alarak 3 Avrupa ülkesinde daha hizmet vermeye başlayacak.

Getir, Blok'u Satın Aldı

Market alışverişlerini on dakika gibi kısa bir sürede eve ulaştırmayı amaçlayan Getir, 2015 yılında ülkemizde faaliyete başlamıştı. Kısa bir sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve ardından sırasıyla Londra, Amsterdam, Berlin ve Paris'te hizmete sunulan girişim, Avrupa'nın belirli ülkelerinde faaliyet gösteren Blok'u satın aldı.

Bu satın alım sonrasında Blok'un Barselona, Madrid ve Milano’da sürmekte olan hizmeti artık Getir adıyla devam edecek. Blok’un gerekli çalışmaları tamamlayıp faaliyete geçmeye hazır hale getirdiği Roma ve Lizbon operasyonları da Getir markası ile önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak.

Söz konusu satın alım ile birlikte Getir, Türkiye'ye ek olarak Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz olmak üzere toplamda sekiz ülkede faaliyet gösteriyor olacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Getir'in Kurucusu Nazım Salur, "Öncüsü olduğumuz sektörün büyümesi ve güçlenmesi için yeni iş birliklerini değerlendirmeye gayret ediyoruz. Sektöre giriş yaptıktan sonra kısa zamanda büyük başarılar elde eden, aynı zamanda kültürel uyumumuzun da tam olduğuna inandığımız Blok uygulamasını bünyemize kattık.

Londra, Amsterdam, Paris ve Berlin’den sonra şimdi de Barselona, Madrid ve Milano sokaklarını Getir moru ile renklendireceğiz” dedi. Blok'un İspanya ve İtalya’daki yerel tecrübe ve bilgisinin önemine de dikkat çeken Salur, “Blok'unyereldeki başarısı sayesinde bölgedeki en iyi hizmeti veren şirket olacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Peki siz Getir hakkında ne düşünüyorsunuz? Market alışverişleri için hangi uygulamayı kullanıyorsunuz ve sizce en iyisi hangisi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.