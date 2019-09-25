'Getir'den Hayvanları Doyuran Sosyal Sorumluluk Projesi

Her yıl Dünya Hayvanları Koruma günü çerçevesinde ‘Mama Gönder’ projesini hayata geçiren Getir, bu yıl da 4 Ekim’de aynı projeyi tekrarlayacak.

Getir ve HAYTAP iş birliği ile düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 1-4 Ekim tarihleri arasında ‘Evcil Hayvan’ kategorisinden sipariş edilen her bir mama için barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacı karşılanacak.

Proje süresince kedi ve köpek mamaları yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak ve bu sayede barınaklardaki hayvanlara daha fazla ve daha uzun süreli destek olunacak.

Getir uygulaması kullanılarak bir mama siparişi verildiğinde, aynı zamanda barınaktaki bir hayvanın günlük mama ihtiyacı da karşılanmış olacak. Kampanyanın bitiminde mamalar, HAYTAP tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hayvan bakım evlerine iletilecek.

"Sen sokak hayvanlarını doyur, biz barınaktakileri doyuralım." sloganıyla yola çıkan Getir, destek olan kullanıcılarına "senin sayende…" diyerek teşekkürlerini iletiyor.

Geçen 4 yıl boyunca ‘Mama Gönder’ projesine binlerce Getir kullanıcısı destek oldu ve bu sayede 19 farklı şehirde 40’ın üzerinde hayvan bakım evine 45 ton mama bağışlandı.