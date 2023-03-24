Getir ve BiTaksi'nin Hacklendiği İddia Edildi

Türkiye ve dünyadaki birçok ülkede çeşitli alanlarda hizmet veren Getir, bugün ortaya çıkan bir sızıntı iddiasıyla gündeme düştü. Yasa dışı paylaşımların yapıldığı bir forumda, Getir ve BiTaksi'nin hacklendiğine dair iddialara yer verildi.

Getir ile iletişime geçtiğini iddia eden hacker, firmaya sunduğu şartların yerine getirilmediğini ve bu sebeple toplamda 142 GB boyutundaki veriyi satışa çıkarmaya karar verdiğini söyledi. Hackerın iddiasına göre 100 milyon satırdan oluşan ve 5000 kullanıcıyı kapsayan verilerin içerisinde kullanıcıların isim-soyisim, adres, telefon numarası, e-posta ve kredi kartı gibi bilgileri yer alıyor.

Getir'den Açıklama Geldi

Sızıntı iddialarının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Getir, yaptıkları inceleme sonrasında konuyla ilgili herhangi bir sızıntıya dair bulgu bulamadıklarını, iddiayı detaylı bir şekilde araştırdıklarını söyledi.

Getir'in açıklamasında kredi kartı gibi önemli bilgilerin kendi sunucuları üzerinde değil, MasterPass sisteminde tutulduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca söz konusu bilgiler ile bir başka kişinin kullanıcıların hesaplarına ulaşamayacağı söylendi.