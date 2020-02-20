Getir, İbrahim Büyükak ile Anlaştı! İşte Yeni Reklam Filmi

Getir, yeni reklam kampanyasını açıkladı. Yapılan reklam kampanyasında ünlü oyuncu İbrahim Büyükak oynamakta.

Getir'den İbrahim Büyükak'lı Reklam Filmi

Reklam filminde İbrahim Büyükak, Necati'yi canlandırmakta. Necati ile kız arkadaşı film izlediği anda ampul patlamakta. Necati mumları yakmaya çalışıken kız arkadaşı Getir üzerinden ampul sipariş etmekte. Bu sırada ise Necati'nin tüm planları alt üst olmakta. Hemen aşağıdan reklam filmini izleyebilirsiniz.

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Getir zaman kazandıran, insanların hayatını kolaylaştıran bir mobil uygulama. En büyük özelliğimiz, 1200'ün üzerinde ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarımıza ulaştırmamız. Şu an 119'u İstanbul'da olmak üzere 5 şehirde, 152 depomuz var. Herkese yakın olduğumuz için de siparişlerimizi ortalama 10 dakikada teslim ediyoruz. Kullanıcılarımız da ihtiyaçları olduğunda yanlarında olduğumuzu biliyor ve bize güveniyorlar."

İbrahim Büyükak ise "Getir, uzun zamandır severek kullandığım bir uygulamaydı. Bir araya geldiğimizde kanımız uyuştu ve senaryoyu gördüğümde Necati'nin benim için oluşturulmuş bir karakter olduğunu gördüm. Bir oyuncu için markayla ahenk ile çalışması ve karakterin üzerinde eğreti durmaması çok önemli. Zaten bildiğim, deneyimlediğim ve sevdiğim Getir ile çalışmak benim için çok keyifli. Her zaman böyle dinamik ve uyumlu çalışacağınız bir marka ile karşılaşmanız mümkün değil" açıklamasında bulundu.