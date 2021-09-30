Getir İtalya'da Faaliyete Başladı

2021 yılının başında İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya operasyonlarına yeşil ışık yakan hızlı teslimat servisi Getir, Avrupa'daki yolculuğuna İtalya ile devam etti. Kısa bir süre önce Barselona ve Madrid sınırlarında hizmete başlayan yerli girişim, şimdi de Milano sokaklarında yer almaya başladı.

Getir İtalya Faaliyetlerini Resmi Olarak Başlattı

2015 yılında hizmete sunulan ve on dakikada market ürünlerini eve getirmeyi hedefleyen hızlı teslimat hizmeti Getir, son dönemlerde ciddi bir büyüme ivmesi yakaladı. İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa ve İspanya ile yurt dışı serüvenini genişleten yerli girişim, bugün itibarıyla İtalya sokaklarında hizmet vermeye başladı.

Kurulduğu günden bu yana küresel bir marka olma hedefi ile yoluna devam eden Getir, yalnızca 2021 yılında 1 milyar dolara yakın yatırım alarak toplam marka değerini 7,5 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı. İtalya ile birlikte hizmet verdiği ülke sayısını yediye çıkaran şirketin, 2021 bitmeden daha büyük hedefleri bulunuyor.

Kısa bir süre içerisinde öncelikli olarak Portekiz daha sonrasında ise Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında faaliyete geçmeyi planlayan şirket, bu sayede bir yıl içerisinde sekiz yabancı ülkede hizmete başlamış olacak. Bu planlar dahilinde 2021 yılının sonuna kadar toplamda dokuz ülkede faaliyet gösterecek.

Tottenham Hotspur'un Sponsoru Olmuştu

Geçtiğimiz ağustos ayında Tottenham Hotspur ile küresel sponsorluk anlaşması imzalayan şirket, kısa bir süre önce yeni bir anlaşma daha imzalayarak kulübün ilk resmi antrenman forması sponsoru olmuştu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Taruncan Salur, "Bu yeni sponsorluk anlaşması sayesinde maç günlerinde daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Tottenham taraftarları stadyumdaki ışıklı panolarda ve futbolcular maça hazırlanırken giydikleri formalarda Getir’i görecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Tottenham Hotspur Reklam Müdürü Todd Kline ise "Getir ile iş birliğimizi genişletmekten ve önümüzdeki üç yıl boyunca isimlerini antrenman formalarımızda taşıyacak olmaktan çok mutluyuz. Getir'in birinci sınıf teknolojisini kullanan taraftarlarımız için Tottenham Hotspur Stadyumu'nda sunacağımız benzersiz deneyimler ve maç günü etkinliklerinin yanı sıra kulübümüzün küresel cazibesini de kullanarak Getir markasının bilinirliğinin artmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı