Getir Kuryesi Kaza Geçirdi Yardıma BanaBi Kuryesi Koştu

Getir ve BanaBi arasında rekabet olsa da insan sağlığı çok daha önemli. Getir kuryesi gece dağıtım sırasında ıslak zemin nedeni ile hakimiyeti kaybetti ve motordan düştü. O anda oradan geçen BanaBi kuryesi meslektaşını gördü ve hemen yardımına koştu. Meslektaşının moturunu yerden kaldıran BanaBi kuryesi yaptığı bu hareket ile herkesin içini ısıtmayı başardı.

'Rekabet Ezeli Yardımlaşma Ezeli'

Emre Gökşin, attığı tweetde Getir kuryesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve ilk yardıma koşanın ise BanaBi kuryesi olduğunu söyledi.

Emre Gökşin'in paylaştığı resim iki şirketin de gözünden kaçmadı. Getir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Rekabet ezeli yardımlaşma ebedi. Zor hava şartlarında bile hizmet veren tüm kuryelere ilk yardım eli meslektaşlarından gelir. Böyle yardımsever çalışanları olduğu için @banabi'yi kutlarız. İnce davranışı için ufak bir teşekkür hediyesi vermek isteriz. @banabi'li arkadaş bize ulaş" dedi.

Rekabet ezeli yardımlaşma ebedi. Zor hava şartlarında bile hizmet veren tüm kuryelere ilk yardım eli meslektaşlarından gelir.Böyle yardımsever çalışanları olduğu için @banabi'yi kutlarız.İnce davranışı için ufak bir teşekkür hediyesi vermek isteriz. @banabi'li arkadaş bize ulaş🤗 https://t.co/tgAaR3og5U — getir (@getir_istanbul) October 31, 2019

Getir'in attığı tweetin ardından Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın ve BanaBi de bir paylaşım yaptı. CEO Nevzat Aydın attığı tweetde "Birçok güzellikler var [email protected] kuryemizin yardımı,@getir_istanbul'un bizi tebriği. Örnek alınası her şey." dedi.

Yemeksepeti de "Sağlık ve güvenlik her şeyden daha önemli. Geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.