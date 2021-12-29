Getir, n11.com'a Ortak Oldu!

Getir, popüler alışveriş platformu N11.com'a ortak oldu! Bir süredir Rekabet Kurulu tarafından incelemeye tabi tutulan ortaklık, kurul tarafından alınan kararla birlikte resmi olarak onaylandı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada Getir Perakende Lojistik A.Ş.'nin, Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin belirli bir kısmını sermaye artırımı yolu ile satın alması işleminin doğrulandığı belirtildi.

Getir, N11'e Ortak Oldu

Getir kısa bir süre önce n11.com'a ortak olabilmek için düzenleyici kurumlara başvuruda bulunmuştu. Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. çatısı altında bulunan n11.com için yapılan bu ortaklık, Rekabet Kurulu tarafından resmi olarak onaylandı. Bu sayede Getir, Doğuş Holding A.Ş. ve SK Planet Co. Ltd.'den sermaye artırımı yolu ile hisseleri devralmış olacak.

İki şirket arasındaki ortaklığın detayları henüz net olarak bilinmemekle birlikte, bu konu hakkında resmi bir açıklama da yapılmadı. Konuyla ilgili düzenlenen basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG ve Voith Hydro Holding Verwaltungs'ın tek kontrolünün JMV Hydro Beteiligungen GmbH aracılığıyla Voith Group tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Acciai Speciali Terni S.p.A ve iştirakleri Thyssenkrupp Stainless GmbH ve Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kontrolünün, nihai olarak Finarvedi S.p.A tarafından kontrol edilen Acciaieria Arvedi S.p.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Sierra Gorda SCM'nin ortak kontrolünün, Sumitomo Metal Mining Co Ltd ile Sumitomo Corporation'un hisselerinin devralınması suretiyle, South32 Limited tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Cem Zeytin AŞ'nin hisselerinin tamamının Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.

Altınay Modifikasyon Merkezi Tic. AŞ'nin tek kontrolünün RMA Holdings Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Getir ile Taksi Çağırmak Mümkün Hale Geliyor!

Getir, yeni bir adıma imza atarak taksi çağırma hizmetini uygulama içerisine dahil etme kararı aldı. Market alışverişi hizmeti ile başlayan ve ardından yemek sektörüne adım atan Getir, bu kararı ile kullanıcıların beğenisini topladı. Bu bakımdan taksi ihtiyaçları, aynı çatı şirket altında bulunan BiTaksi ile karşılanmış olacak.

Getir uygulamasının kurucuları arasında yer alan Nazım Salur, aslında girişim dünyasına BiTaksi ile giriş yapmıştı. İstanbul odaklı taksi çağırma hizmeti BiTaksi yavaş yavaş büyürken, sonrasında Getir uygulamasını geliştirmeye başlamıştı. Özellikle pandemi döneminin olağanüstü şartları ile birlikte Getir, Türkiye'nin en büyük girişimlerinden biri haline gelmişti.

Market ürünlerini hızlı şekilde kapınıza kadar getiren uygulama, yakaladığı başarının ardından yeni özellikler kazanmıştı. Yemek sektörüne giriş yapan Getir, GetirYemek ile eve yemek getirme sektöründe önemli ivme kazanmıştı. Yemekten sonra, çevredeki marketlerden ürün getirme özelliği de devreye alınmıştı.