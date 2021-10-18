Getir Portekiz'de Faaliyete Başladı

2021 yılının başından bu yana İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya operasyonlarına yeşil ışık yakan hızlı teslimat servisi Getir, Avrupa'daki yolculuğuna Portekiz ile devam etti. Kısa bir süre önce Milano sınırlarında hizmete başlayan yerli girişim, şimdi de Lizbon sokaklarında yer almaya başladı.

Getir Portekiz'de Hizmet Vermeye Başladı

Getir tarafından yapılan açıklamalara göre hızlı teslimat servisi, Avrupa yolculuğuna Portekiz ile devam ediyor. Kısa bir süre önce İtalya'da faaliyete başlayan şirket, attığı son adım ile birlikte hizmet verdiği ülke sayısını Türkiye dahil sekize çıkarmış oldu.

Kurulduğu günden bu yana küresel bir marka olma hedefi ile yoluna devam eden ve kısa bir sürede ciddi gelişim ivmesi yakalayan Getir, yalnızca 2021 yılı içerisinde 1 milyar dolara yakın yatırım alarak toplam marka değerini 7,5 milyar doların üzerine çıkarmayı başardı.

Portekiz ile hizmet verdiği ülke sayısını da sekize yükselten şirket, 2021 yılı bitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmete geçmeyi planlıyor. Yani şirketin 2021 yılının sonunda toplamda dokuz ülkede faaliyete başlamaya hazırlandığını söyleyebiliriz.

Tottenham Hotspur'un Sponsoru Olmuştu

Geçtiğimiz ağustos ayında Tottenham Hotspur ile küresel sponsorluk anlaşması imzalayan şirket, kısa bir süre önce yeni bir anlaşma daha imzalayarak kulübün ilk resmi antrenman forması sponsoru olmuştu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Taruncan Salur, "Bu yeni sponsorluk anlaşması sayesinde maç günlerinde daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Tottenham taraftarları stadyumdaki ışıklı panolarda ve futbolcular maça hazırlanırken giydikleri formalarda Getir’i görecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Tottenham Hotspur Reklam Müdürü Todd Kline ise "Getir ile iş birliğimizi genişletmekten ve önümüzdeki üç yıl boyunca isimlerini antrenman formalarımızda taşıyacak olmaktan çok mutluyuz. Getir'in birinci sınıf teknolojisini kullanan taraftarlarımız için Tottenham Hotspur Stadyumu'nda sunacağımız benzersiz deneyimler ve maç günü etkinliklerinin yanı sıra kulübümüzün küresel cazibesini de kullanarak Getir markasının bilinirliğinin artmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.