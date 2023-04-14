Getir'e Yapılan Siber Saldırıda Sızdırılan Veriler Belli Oldu!

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri olan Getir, geçen aylarda siber saldırıya uğramış ve kullanıcı bilgilerinin çalındığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Getir yetkilileri olaydan kısa bir süre sonra siber saldırının gerçekleştiğini doğrulamıştı. Şimdi ise şirket olaya dair yeni bir açıklama daha yayınladı.

Getir'in açıklamasına göre saldırganlar Getir'in Mastercard'ın Masterpass altyapısında saklanan kredi kartı bilgilerine erişemedi ancak siber saldırı sonucunda bazı kullanıcı bilgileri ele geçirildi.

Siber Saldırı Sonucu Getir'den Sızdırılan Bilgiler

Kimlik Bilgileri: Getir’e kayıtlı ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyet

Getir’e kayıtlı ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyet İletişim Bilgileri: Getir’e kayıtlı GSM numarası, e-posta adresi, teslimat adresi

Getir’e kayıtlı GSM numarası, e-posta adresi, teslimat adresi Hesap Bilgileri: Getir müşteri numarası ve hesap oluşturma tarihi

Getir müşteri numarası ve hesap oluşturma tarihi Müşteri İşlem Bilgileri: Getir uygulamasından verilen son sipariş tarihi ve numarası, sipariş verilen Getir dikeyi (Getir, Getir Büyük, Getir Yemek gibi), sipariş içeriği, iptal edilen sipariş sayısı ve toplam sipariş sayısından oluşan sipariş bilgileri

Getir uygulamasından verilen son sipariş tarihi ve numarası, sipariş verilen Getir dikeyi (Getir, Getir Büyük, Getir Yemek gibi), sipariş içeriği, iptal edilen sipariş sayısı ve toplam sipariş sayısından oluşan sipariş bilgileri Diğer Bilgiler: Getir uygulamasına son giriş yapılan tarih ve konum, Getir’e verilen iletişim izinleri, sosyal medya profilinizi Getir hesabınıza bağlamış olmanız hâlinde, Getir ile paylaşılmasına izin verdiğiniz bilgilerin bir kısmı

Getir yetkilileri, kullanıcıların finansal bilgilerinin veya uygulama giriş şifrelerinin sızdırılmadığını belirtti. Kullanıcıların sızdırılan bilgileriyle ilgili olarak, şirketin müşterileriyle iletişime geçtiği ve gerekli önlemleri aldığı bildirildi.