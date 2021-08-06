Getir, Tottenham ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Son dönemlerde aldığı yatırımlar ve hızlı büyüme grafikleri ile dikkatleri çeken sanal market ve hızlı teslimat servisi Getir, Tottenham ile üç yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Söz konusu sponsorluk hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Getir, Tottenham ile Üç Yıllık Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Premier Lig'in köklü futbol kulüplerinden birisi olan Tottenham Hotspur ile üç yıllık küresel sponsorluk anlaşması imzaladıklarını duyuran Getir, ses getiren yeni bir işe imza atmış oldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Turancan Salur, "Market teslimatı süresini dakikalara indirgeyerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Sahada olduğu gibi bizim için de her saniyenin önemi büyük. Bu doğrultuda, son teknoloji bir hizmet sunmaya ve taraftarlar için benzersiz deneyimler yaratmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tottenham Hotspur Ticari Genel Müdür Yardımcısı Todd Kline ise "Getir ile yeni ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ve Birleşik Krallık ve Avrupa'da yakaladıkları hızlı büyümelerinde yanlarında olmak için heyecanlıyız. İnovatif yaklaşımıyla Getir, müşterilerini, insanı ve teknolojiyi tüm faaliyetlerinin merkezinde konumlandırarak çevreye olan etkisini en aza indirgemek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda Getir ekibiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Blok'u Satın Almıştı!

Market alışverişlerini on dakika gibi kısa bir sürede eve ulaştırmayı amaçlayan Getir, 2015 yılında ülkemizde faaliyete başlamıştı. Kısa bir sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve ardından sırasıyla Londra, Amsterdam, Berlin ve Paris'te hizmete sunulan girişim, Avrupa'nın belirli ülkelerinde faaliyet gösteren Blok'u satın almıştı.

Bu satın alım sonrasında Blok'un Barselona, Madrid ve Milano’da sürmekte olan hizmeti artık Getir adıyla devam edecek. Blok’un gerekli çalışmaları tamamlayıp faaliyete geçmeye hazır hale getirdiği Roma ve Lizbon operasyonları da Getir markası ile önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak.

Söz konusu satın alım ile birlikte Getir, Türkiye'ye ek olarak Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz olmak üzere toplamda sekiz ülkede faaliyet gösteriyor olacak.