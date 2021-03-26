Getir, Unicorn Oldu: 300 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Getir, Unicorn oldu. Unicorn ne demek? Market ürünlerini 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde kapınıza kadar getiren Getir, yeni yatırım aldı ve Unicorn oldu.

Getir, Unicorn Oldu: Unicorn Ne Demek?

Yerli girişim Getir, 2,6 milyar dolar değerleme ile 300 milyon dolarlık yatırım aldı. Getir Kurucusu Nazım Salur tarafından açıklama yapıldı. Salur, Getir'in artık bir "Unicorn" olduğunu açıkladı. Türkiye'de büyüyen Getir, geçtiğimiz aylarda yurt dışına da açılmıştı.

Londra'da hizmet vermeye başlayan Getir, ilerleyen zamanlarda Paris, Berlin ve Amsterdam'da hizmet vermek için çalışmalarını sürdürmekte. Getir yaklaşık 5 sene önce Türkiye'de kurulmuştu.

Türkiye'de neredeyse herkes tarafından bilinen ve milyonlarca kişinin kullanmaya devam ettiği sipariş uygulaması Getir, büyüdüğü sırada 38 milyon dolarlık Seri A yatırımı almıştı. Ardından Ocak 2021'de bir başka yatırım daha almıştı. 2021'de ise 850 milyon dolar değerlendirme ile 128 milyon dolar daha şirkete aktarılmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddialarda Getir'in 300 milyon dolar yatırım aldığı bilgisi gelmişti. Ancak o zamanlar henüz resmi açıklama gelmemişti. Yatırım haberinin doğru çıkmasıyla birlikte Getir, Türkiye'den çıkan ve milyar dolar barajını aşan ikinci şirket olmayı başardı.

Daha önce mobil oyun geliştiricisi Peak Games, 1.8 milyar dolara tamamen satın almıştı. Peak öncesinde ise Yemeksepeti, DeliveryHero'ya 500 milyon doların üzerine satılmıştı. Getir, Türkiye tarihinin gördüğü en büyük değerlendirmeli girişim olmayı başarmış oldu.

Unicorn Ne Demek?

Değeri 1 milyar dolar veya daha fazla olan girişimlere Unicorn denmekte. Getir'in değeri de 2,6 milyar dolar olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan Getir'in mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Koronavirüs salgının ortaya çıkması sonrasında herkes evlere kapandı ve evlere servis yapan uygulamalar çok fazla kullanılmaya başlandı. Getir'in en büyük özelliği, ev alışverişlerini online olarak yapmanıza izin vermesi ve böylece sizi sürekli olarak süpermarketlere, restoranlara, bakkallara gitmekten kurtarması. Çok kısa bir süre içerisinde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor.