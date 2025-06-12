Getir’de Büyük Kriz: Kullanıcı Bilgilerini Çalan Yabancı Çıkmadı!

Türkiye’nin en büyük hızlı teslimat platformlarından Getir, 2023 yılında yaşanan bir veri sızıntısıyla bir süre gündemde kalmıştı. O dönemde hem Getir’in hem de çatısı altındaki BiTaksi’nin kullanıcı verilerinin ele geçirildiği iddia edilmiş ve şirket hukuki süreç başlatıldığını açıklamıştı. Şimdi ise olayın arka planı ve tüm detayları gün yüzüne çıktı. Öyle ki sızıntının boyutu ve sorumlusu netleşti.

Getir Kullanıcılarının Verilerini Şirket Çalışanının Sızdırdığı Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni bilgilere göre veri sızıntısının kaynağı, Getir’de yazılım mühendisi olarak çalışan 32 yaşındaki Ferhat Y. oldu. Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre Ferhat Y., Getir firmasına ait ferhat.y***@getir.com uzantılı e-posta adresiyle sahip olduğu yetkileri kullanarak 2 bin 890 kullanıcının kişisel bilgilerine erişti. 3 Şubat - 11 Mart 2023 tarihleri arasında veri tabanında yoğun şekilde veri sorgulamaları yaptığı belirlendi.

Elde ettiği verileri sosyal medya ve dark web'de paylaşan Ferhat Y., bununla kalmayıp Getir ve BiTaksi'nin kurucusu Nazım Salur'a şantaj amaçlı e-postalar gönderdi. Verileri üçüncü kişilere ve basına yollayabileceğini ima ederek tehdit ettiği belirtildi.

Ferhat Y., e-posta adresinin ona ait olduğunu kabul etse de bu sızıntıda parmağı olmadığını ifade etti. Ancak verilerin tutulduğu sunucuya erişim kayıtları ve dijital izler, işlemleri onun yaptığını netleştirdi. Bu bilirkişi raporunda yer aldı.

13 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli Ferhat Y. hakkında TCK 244 (bilişim sistemine girme), TCK 136 (kişisel verileri hukuka aykırı elde etme) ve TCK 107 (şantaj) maddeleri uyarınca 5 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

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