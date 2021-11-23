Getir Weezy'i Satın Aldı! İngiltere'de Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye'de başladığı yolculuğuna Avrupa'da hızlı şekilde devam eden Getir, satın alımlar yaparak büyümeye devam ediyor. Bugün itibarıyla tamamlanan bağlayıcı anlaşmalar sonrasında Getir Weezy'i satın aldı. İngiltere'nin önemli hızlı teslimat şirketlerinden biri olan Weezy, yakın zaman sonra Getir bünyesine dahil olacak.

Getir, İstanbul'un birkaç semtinde yola çıkmış ve emin adımlarla ilerleyerek tüm Türkiye'ye açılmıştı. Ülkemizde yakaladığı başarıların ardından uluslararası birçok yatırım şirketinin dikkatini çeken Getir, aldığı büyük yatırımlar sonrasında Avrupa pazarına açılmıştı. Özellikle ilk girdiği İngiltere pazarında önemli gelişim gösteren şirket, pazardaki yerini perçinlemek için yeni bir satın alım yaptı.

Yakın zaman önce İspanya'daki rakibi BLOK'u satın alarak, önemli bir ilerlemeye imza atan şirket, yeni pazarlara da açılmıştı. Avrupa'daki büyümesini kısa süre önce ABD pazarına da taşımak üzere harekete geçen Getir, Kaliforniya'da ilk teslimatlarını yapmaya başlamıştı.

Getir Weezy'i Satın Aldı ve İngiltere'de Bir Adım Daha Büyüdü

ABD'ye odaklanmaya başlamasına rağmen Avrupa pazarındaki gelişimini sürdürmekte kararlı olan şirket, Weezy'i ile payını biraz daha artırdı. Birkaç saat önce gönderilen basın bülteni ile anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

İlk yurtdışı açılımını sene başında Londra’da başlatan ve en son ABD’de hizmete başlamasıyla birlikte 3 kıtada 9 ülkede faaliyet gösteren Getir, Weezy’nin 700 civarındaki çalışanını da bünyesine katarak İngiltere’deki operasyonlarını daha da büyütecek. Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester gibi şehirler dahil olmak üzere toplam 15 şehirde faaliyet gösteren Getir, Weezy'nin satın alınmasıyla kurucusu olduğu hızlı teslimat sektörünün İngiltere’deki öncüsü olarak konumunu daha da güçlendirip büyümeye devam edecek.

Konu hakkında açıklama yapan Getir'in kurucusu Nazım Salur şunları söyledi: "Birkaç hafta önce teknolojik girişimlerin merkezi ABD’de hizmet vermeye başladık. Yurt dışındaki büyümemizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Henüz genç bir girişim olmasına rağmen bölgesinde önemli yer edinmeyi başaran Weezy ile iş yapış biçimimizin ve kültürel yaklaşımımızın son derece uyumlu olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Getir’e büyük katkı sağlayacağına inanarak Weezy’i bünyemize katıyoruz. Bizim için çok önemli pazarlardan İngiltere’deki hizmet ağımızı daha da güçlendirecek, heyecan verici bir satın almayı daha gerçekleştiriyor olmaktan mutluyuz."