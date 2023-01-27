GetirYemek, Masa Özelliğini %30 İndirim Fırsatı ile Kullanıma Açtı

Online yemek ve market şiparişi sektöründe öncü markalardan biri olan Getir, Yemek hizmeti içerisinde "GetirYemek Masa" özelliğini duyurdu. Yemek siparişi vermenin haricinde, restoranda yemek yiyen müşterilerine de yeni özelliği ile indirimli fırsatlar sunuyor.

Müşteriler artık restoranda yemek siparişini Masa özelliği ile söylediklerinde %30 indirimden yararlanabilecek. Şu an için bu uygulama İstanbul genelinde faaliyete geçti.

GetirYemek'ten %30 İndirimli Sipariş İmkanı

Yeni gelen özelliğe dair GetirYemek Genel Müdürü Yasemin Şişik Çelikboy:

“GetirYemek Masa ile kullanıcılarımız sadece adreslerine verdikleri siparişlerde değil, gittikleri restoranlarda da GetirYemek avantajlarından faydalanabilecekler. Öte yandan, iş ortağımız olan restoranların da yeni müşterilerle tanışıp işlerini büyütmelerine destek olacağız.” şeklinde açıklama yaptı.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre de lansmana özel sınırlı bir süre boyuncu indirim oranı uygulanacak. Müşteriler, GetirYemek Masa'ya üye restoranlarda hesap öderken %30 indirimden uygulama üzerinden ulaşabilecekleri kod ile yararlanabilecek. Şu an için İstanbul'da 500'den fazla restoranda geçerli olan özellik, önümüzdeki günlerde yeni şehir ve restoranlarda da hizmete açılacak.