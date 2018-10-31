Gezegen Avcısı Kepler Emekliye Ayrıldı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneş sistemimizin ötesinde 2.600’den fazla gezegen keşfeden Kepler uzay teleskobunun emekliye ayrıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz temmuz ayında yakıtı azaldığı için uyku moduna alınan Kepler, adım adım sona yaklaştığının sinyallerini veriyordu. Ağustos ayında yeniden uyandırılan Kepler, elde ettiği son verileri de NASA yetkililerine göndermişti.

Araştırmacılar her ne kadar Kepler’in yakıtını korumak için birçok adım atmış olsalar da, mutlak sona engel olamadılar. NASA, "gezegen avcısı" olarak tanınan uzay teleskobunun emekliye ayrıldığını açıkladı. Operasyonlarına devam etmek için hiç yakıtı kalmayan Kepler, NASA’nın ilk öte-gezegen keşif göreviydi.

Mart 2009’da fırlatılan Kepler, dokuz yıllık uzay macerasında 2.600'den fazla öte-gezegen keşfetti. Bu sayı, bilinen 3 bin 750 öte-gezegenin yüzde 70'ine denk geliyor. Güneş sistemimizin dışında olan bu gezegenlerin bazılarının insan yaşamı için elverişli olduğu tahmin ediliyor.

NASA Bilim Misyonu Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kepler, NASA’nın ilk gezegen avcılığı misyonu olarak tüm beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı ve güneş sistemimizin ötesindeki yaşam arayışımıza rehberlik etti. Sadece öte gezegenleri bulmakla kalmadı, bilim dünyasını fırtınaya sürükleyen tamamen yeni ve güçlü bir araştırma alanı oluşturdu. Keşifleri evrende yeni bir ışık yaktı ve uzayın gizemli dünyasını aydınlattı”