Diğer Gezegenleri Kolonize Etmek İçin Virüsleri Kullanabiliriz

Gezegenleri kolonize etmek için virüsler anahtarımız olabilir. Uzmanların çalışmalarına göre viral olmak, tam anlamıyla genlerimizde var.

Elon Musk gibi insanlar, kızıl gezegeni tamamen kolonileştireceğimize ve iki gezegenli bir tür haline geleceğimize inanıyorlar. Ve bu, insanlığın en önemli çabalarından biri olabilir - sonuçta, dinozorları ortadan kaldırmış olabilecek bir başka asteroidin ne zaman tekrar çarpacağını kim bilebilir.

İnsanların Mars'ta hayatta kalabilmesi için yiyecek yetiştirmenin, su depolamanın ve solunabilir hava üretmenin bir yoluna ihtiyacımız olacak.

Ancak sert bir gezegeni kolonize etmek, ölmemekten daha fazlası anlamına geliyor. İnsanlığın -Dünya'da olduğu gibi- Mars'ta büyümesi ve gelişmesi için, eski moda Dünya virüslerine ihtiyacımız olacak. Bu, Arizona Eyalet Üniversitesi'nin Beyond Center for Basic Concepts in Science'ın direktörü Profesör Paul Davies'e göre mümkün.

Davies yakın zamanda The Guardian'da yayınlanan bir röportajda virüslerin önemini dile getirdi:

Virüsler aslında yaşam ağının bir parçasını oluşturur. Başka bir gezegende mikrobiyal yaşamınız varsa, -sürdürülebilir olacaksa- genetik bilgi alışverişinde bulunabilmenin getirdiği tam karmaşıklığa ve sağlamlığa sahip olmanızı beklerdim.

Gezegenleri kolonize etmek virüslere bağlı

Davies ve sayısız diğer bilim adamının şüphelendiği gibi, virüslerin sadece Dünya'nın biyomunun bir parçası değil, aynı zamanda evrimin önemli bir bileşeni olması mümkün. Bunun nedeni ise "yatay gen transferi" adı verilen evrimsel büyümenin büyüleyici bir yönü olması.

Yatay gen transferi sırasında bir türün, geleneksel genetik yoldan ziyade virüslere maruz kalma yoluyla belirli özellikleri elde ettiğine inanılmakta. Davies'e göre, bazı bilim adamları insan genomunun çoğunun viral kaynaklardan elde edildiğine inanıyor.

Başka bir deyişle: insanlar hala evrimleşiyor. Daha fazla evrimin, genomumuzu değiştiren virüslere erişmesi gerekiyor. Eğer Mars'ı başarılı bir şekilde kolonileştirecek olsaydık (ki bu kendi başına sayısız sorunu çözmeyi gerektirirdi), orada yaşayan, üreyen ve ölen insanlar potansiyel olarak Dünya'daki insan ırkından ayrılabilirdi.

Dünyaya bağlı virüsler olmadan bir gezegeni kolonileştirmenin sonuçlarını bilmek imkansız. Ayrıca gezegenimizin hastalıklarını, kozmosun geri kalanına kasıtlı olarak taşımanın ve salmanın sonuçlarını bilmek de imkansızdır.