Gezi Blogger’ından Daha Önce Görülmemiş Evlilik Teklifi!

'Our Moving Roots’ isimli bir blog yazan Kanadalı gezi blogger’ı Jarod ve kız arkadaşı Alison, üç gün önce ilk volkanik dağ tırmanışlarını gerçekleştirdi.

Çift, Endonezya'daki 2 bin 329 metrelik Bromo Dağı'na tırmanıp dağın zirvesinde dolaşırken, Jarod aniden kız arkadaşı Alison’a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı.

Jarod’un arkadaşları da bu sürpriz anı ve eşşiz manzarayı bir drone kamerası ile kaydetti. Görüntülerde Alison’ın, evlilik teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemediği görülüyor.

Çift daha sonra bu görüntüleri YouTube kanallarına yükledi ve 2 binden fazla izlenme aldı. Kısa sürede viral olan video Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında da birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Jarod, "Hayat denilen bu macerada birbirimizi bulduğumuz için çok şanlıyız. Arkadaşlarımız Jenny ve Stu'ya bu özel anı kaydettikleri için teşekkür ederim." dedi.

Fenomen çiftin Kanada - Ottawa’daki bir öğretmen eğitimi programında tanıştığı öğrenildi. Tanıştıktan kısa süre sonra çift, gezi tutkunlarının peşinden giderek maceralarını sosyal medya platformlarında paylaşmaya karar vermiş.