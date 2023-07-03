GIF Uygulaması Gfycat 1 Eylül'de Kapanıyor

Şirketten bugün yapılan açıklamada, birkaç hafta içinde GIF veritabanını kapatmayı ve tüm kullanıcı içeriğini silmeyi planladığını söyledi. Uygulamanın Web sitesinin üst kısmındaki bir bildirimde "Gfycat hizmeti durduruluyor" yazıyor.

Gyfcat Veda Etti

Gfycat'in yakında sona ereceği haberi, son aylarda siteyi kullanmayı deneyen hiç kimse için sürpriz olmayacaktır. Mayıs ayında AnakartSnap'in Gfycat'in güvenlik sertifikalarının süresinin dolmasına izin verdiğini bildirdi.

Gözetim, platformun çoğu internet kullanıcısı için geçici olarak erişilemez hale gelmesi anlamına geliyordu. Bu kesinti süresinden önce bile, Gfycat'te kimsenin çalışıp çalışmadığına dair sorular vardı.

Şirket siteyi ziyaret edenlere vermiş olduğu mesajda “Lütfen https://www.gfycat.com adresini ziyaret ederek ve hesabınıza giriş yaparak Gfycat içeriğinizi kaydedin veya silin. 1 Eylül 2023'ten sonra tüm Gfycat içeriği ve verileri gfycat.com'dan silinecektir.” ifadelerini kullandı.